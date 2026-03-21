RCB लगातार दूसरी बार जीतेगी ट्रॉफी! IPL 2026 से पहले विराट कोहली ने भरी हुंकार, बता दिया टीम का खतरनाक प्लान

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 के लिए पूरे जोश के साथ अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी है और एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लौट चुकी है.
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 के लिए पूरे जोश के साथ अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी है और एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लौट चुकी है. IPL 2026 सीजन के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान विराट कोहली ने कहा कि पिछले साल हमने जो हासिल किया, उसे पाने के लिए हमने पिछले दो-तीन सीजन में बहुत कड़ी मेहनत की थी और अब यह और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दूसरी टीमें हमारे खिलाफ पूरी ताकत से उतरेंगी.
RCB लगातार दूसरी बार जीतेगी ट्रॉफी!
IPL 2026 सीजन से पहले विराट कोहली ने जोर देते हुए कहा, 'हम इन दिनों को बर्बाद नहीं करते. हम सबसे आगे रहते हैं. इसलिए, अभी से पूरी तरह तैयार हो जाओ. हम जिस भी सेशन का हिस्सा हैं, उसका एक भी मिनट बर्बाद न करें. हमें इन ढाई महीनों के लिए अपना 120% देना होगा.' इसके अलावा हेड कोच एंडी फ्लावर ने टीम में शामिल हुए नए खिलाड़ियों वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल और सात्विक देसवाल का स्वागत किया और साथ ही अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा का भी खास तौर पर जिक्र किया.
RCB का खतरनाक प्लान
RCB के हेड कोच एंडी फ्लावर ने कहा, 'हमारी नीलामी काफी दिलचस्प रही और सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमने अपनी टीम को और बेहतर बनाया है. हमने टीम में कुछ बेहतरीन नए खिलाड़ी शामिल किए हैं. विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ इन नए खिलाड़ियों को RCB के तौर-तरीकों में ढालना, इस टीम को बनाने का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है. इस साल एक फर्क है. हमारी जर्सी पर एक स्टार लगा है. RCB के सभी फैंस के लिए यह बहुत गर्व की बात है, लेकिन वह सीजन अब बीत चुका है. अब हमारे सामने एक नई चुनौती है और यह काफी रोमांचक है. हम इस साल का IPL जीतने के लिए यहां आए हैं.'
चिन्नास्वामी में होगा RCB का पहला मैच
RCB के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने टीम के अंदर की एनर्जी को दिखाते हुए अपना उत्साह जाहिर किया है. जितेश शर्मा ने कहा, 'हर कोई एक-दूसरे से मिलकर बहुत उत्साहित था. मैं ज्यादा बैटिंग टाइम मिलने को लेकर उत्साहित था. मुझे सभी कोच से मिलने और फिर से ट्रेनिंग करने का मौका मिला.' हेड कोच एंडी फ्लावर ने भी IPL 2026 सीजन की शुरुआत अपने होम ग्राउंड पर करने के फायदे के बारे में बात की. एंडी फ्लावर ने कहा, 'हमारा पहला मैच यहीं चिन्नास्वामी में है, जो हमारे लिए शुरुआत में ही मोमेंटम बनाने और अपने घरेलू फैंस से स्वागत पाने का एक शानदार मौका है. आउटफील्ड बहुत बढ़िया, हरी-भरी और सुंदर दिख रही है.' रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगी.