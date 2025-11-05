Advertisement
trendingNow12990260
Hindi Newsक्रिकेट

हो गया कंफर्म.. बिकने जा रही RCB, 6 महीने से पहले मिल जाएगा नया मालिक

IPL 2025 में 18 सालों का खिताबी सूखा खत्म करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बिकने जा रही है. खबर है कि टीम क मालिक ने आरसीबी को बिक्री के लिए रख दिया है. IPL और WPL के मालिक जियाजियो को अगले 6 महीने में फ्रेंचाइजी की बिक्री का पूरा भरोसा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB
RCB

IPL 2025 में 18 सालों का खिताबी सूखा खत्म करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बिकने जा रही है. सालों तक सपोर्ट करने के बाद फैंस की थकी आंखों को सुकून मिला जब आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम ने खिताबी जीत दर्ज की. विराट कोहली से लेकर कई दिग्गज भावुक थे. अब खबर है कि टीम क मालिक ने आरसीबी को बिक्री के लिए रख दिया है. IPL और WPL के मालिक जियाजियो को अगले 6 महीने में फ्रेंचाइजी की बिक्री का पूरा भरोसा है.

डियाजियो ने किया खुलासा

टीम को बिक्री के लिए रखे जाने का खुलासा खुद डियाजियो ने किया है. डियाजियो की भारतीय सहायक कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL), ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) में निवेश की 'रणनीतिक समीक्षा' शुरू कर दी है. ये RCB फ्रेंचाइजी का संचालन करती है. यह खुलासा बुधवार (5 नवंबर) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को किए गए एक संचार में किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बिक रही RCB?

USL के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने बताया कि RCSPL एक मूल्यवान संपत्ति है. लेकिन यह उनके कुछ जरूरी एल्कोबेव बिजनेस के लिए किसी रोड़े से कम नहीं है. कंपनी ने विश्वास जताया है कि बिक्री की यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च, 2026 तक संपन्न हो जाएगी. इस कदम से यह साफ होता है कि डियाजियो अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.

ये भी पढे़ं.. वर्ल्ड चैंपियंस ने की पीएम मोदी से मुलाकात.. PM ने जमकर की तारीफ, प्लेयर्स ने भी कहा थैंक्यू

आया ये बयान

अपने खुलासे में कंपनी ने कहा, 'USL अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, RCSPL में निवेश की एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू शुरू कर रही है. RCSPL के बिजनेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फ्रेंचाइजी टीम का मालिकाना हक शामिल है जो हर साल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) द्वारा आयोजित पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और महिला प्रीमियर लीग (WPL) क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है.' खुलासे में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई, जिसमें कहा गया, 'उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2026 तक पूरी हो जाएगी.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

RCB

Trending news

पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार