RCB vs GT: प्लेऑफ में फिर बरसे पाटीदार... रिकॉर्डतोड़ पारी के तूफान में उड़ी गुजरात, सीधे फाइनल में एंट्री

RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1: आईपीएल 2026 में आरसीबी ने अपनी दूसरी ट्रॉफी की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है. क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी ने एकतरफा जीत दर्ज की. आरसीबी ने आईपीएल नॉकआउट्स में सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई.
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RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1: आईपीएल 2026 में आरसीबी ने अपनी दूसरी ट्रॉफी की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है. क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी ने एकतरफा जीत दर्ज की. आरसीबी ने आईपीएल नॉकआउट्स में सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. जीत के हीरो आरसीबी के लकी कप्तान रजत पाटीदार रहे, जिन्होंने अपनी पारी से गर्दा उड़ा दिया. उन्होंने अपनी टीम को 254 रन के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
आमतौर पर धर्मशाला में इस सीजन चेजिंग टीम ने ज्यादा मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन गुजरात की टीम फेल हो गई. गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. आरसीबी को विराट कोहली ने 43 रन की पारी से शानदार शुरुआत दी क्रुणाल पांड्या (43) और देवदत्त पडिक्कल (30) ने शानदार बैटिंग की. लेकिन रजत पाटीदार के तूफान ने गुजरात की कमर तोड़ दी. पाटीदार ने महज 33 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 9 छक्के जमाए.
गुजरात की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू में ही फंदा कस लिया था. जैकब डफी ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया. रसीख सलाम डार ने 2 विकेट झटके. भुवनेश्वर, हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या भी एक्शन में नजर आए. शानदार गेंदबाजी की बदौलत 100 के स्कोर पर ही गुजरात ने अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया था.
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आरसीबी की टीम ने क्वालीफायर-1 में 92 रन से बड़ी जीत दर्ज कर सीधा फाइनल का टिकट कटा लिया है. 15 में से 12 बार ऐसा हुआ है जब क्वालीफायर-1 में जीतने वाली टीम ही खिताबी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है. वहीं, गुजरात को इस हार के बाद क्वालीफायर-2 में एक और मौका मिलेगा. देखना होगा कि गुजरात के सामने राजस्थान या हैदराबाद में कौन सी टीम आती है. दोनों टीमें 27 मई को एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी.
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