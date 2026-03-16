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Hindi Newsक्रिकेटRCB वालों जश्न मनाओ... चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल के लिए मिली हरी झंडी, ऐसा है टीम का शेड्यूल

RCB वालों जश्न मनाओ... चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल के लिए मिली हरी झंडी, ऐसा है टीम का शेड्यूल

RCB Chinnaswamy Stadium: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने कहा कि मौजूदा स्टेडियम समझौते के अनुसार, स्टेडियम जल्द ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को सौंप दिया जाएगा. एसोसिएशन यह सुनिश्चित करने में भी फ्रेंचाइजी की मदद करेगा कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:12 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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RCB Chinnaswamy Stadium: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन की शुरुआत 28 मार्च को होने वाली है. उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरु (आरसीबी) के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को कर्नाटक सरकार से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के मैच आयोजित करने की औपचारिक मंजूरी मिल गई है. यह घोषणा केएससीए अधिकारियों, गृह मंत्री और एक विशेषज्ञ समिति के बीच हुई बैठक के बाद की गई. इस दौरान स्टेडियम में लागू सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के उपायों की समीक्षा की थी. 

केएससीए के आधिकारिक प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने पुष्टि की है कि सरकार ने स्टेडियम में पूरे किए गए सुरक्षा कार्यों की समीक्षा के बाद अनुमति दी है. विनय मृत्युंजय ने कहा, ''हमें आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सरकार ने हमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैच खेलने की अनुमति दे दी है. आरसीबी द्वारा प्रस्तावित सभी पांच मैच यहीं खेले जाएंगे. इसके अलावा प्लेऑफ और फाइनल भी इसी स्टेडियम में होने की संभावना है.''

समीक्षा के बाद मिली मंजूरी

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केएससीए प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार ने मैचों के आयोजन की अनुमति देते हुए एक औपचारिक अनुमति पत्र जारी किया है. उन्होंने कहा, ''सरकार ने हमसे यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का कड़ाई से पालन किया जाए.'' केएससीए के अनुसार, यह मंजूरी तब मिली जब विशेषज्ञ समिति ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और चरण 1 के तहत पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा की. यह निरीक्षण 13 मार्च को किया गया था, जिसके दौरान अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया.

जल्द आरसीबी को मिल जाएगा स्टेडियम

केएससीए ने कहा कि मौजूदा स्टेडियम समझौते के अनुसार, स्टेडियम जल्द ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को सौंप दिया जाएगा. एसोसिएशन यह सुनिश्चित करने में भी फ्रेंचाइजी की मदद करेगा कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए. चरण 1 के काम में कई सरकारी विभागों की कई सिफारिशें शामिल थीं, जिनका मुख्य उद्देश्य स्टेडियम में भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों में सुधार करना था.

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इन विभागों ने दिए थे सुझाव

पुलिस विभाग की सिफारिशों में स्टेडियम के गेट चौड़े करना, बाहर निकलने के बिंदुओं की संख्या बढ़ाना, स्टेडियम के अंदर होल्डिंग एरिया बनाना और दर्शकों के लिए प्रवेश और निकास की आवाजाही को बेहतर बनाना शामिल था. अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि क्वींस रोड से प्रवेश करने वाले दर्शकों की संख्या कम की जाए और कब्बन रोड से आने वाले दर्शकों का प्रवाह बढ़ाया जाए, जो कि अधिक चौड़ी है और भीड़ की आवाजाही के लिए अधिक उपयुक्त है. पुलिस विभाग के अलावा, कर्नाटक सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD), अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी सुझाव दिए गए थे, विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा और चिकित्सा आपातकालीन तैयारियों के संबंध में.

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IPL 2026 में आरसीबी का शेड्यूल (अब तक प्रकाशित)

28 मार्च- आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद- बेंगलुरु- 7:30 बजे
5 मार्च- आरसीबी बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स- बेंगलुरु- 7:30 बजे
10 अप्रैल- राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी- गुवाहाटी- 7:30 बजे
12 अप्रैल- मुंबई इंडियंस बनाम आरसीबी- मुंबई- 7:30 बजे

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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