IPL 2020: विराट कोहली की ऐसी मस्ती पहले कभी नहीं देखी होगी, ये रहा VIDEO

नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) यूं तो मैदान पर अपने अक्रामक खेल और रवैये के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. लेकिन कई मौके ऐसे भी रहे हैं, जब क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखते या फिर सेलीब्रेशन करते नजर आए हैं. इसी आधार पर किंग कोहली का फिलहाल एक वीडियो सोशल मीडया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विराट अपनी आईपीएल (IPL) टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (Royal Challengers Bangalore) के खिलाड़ियों के साथ अनोखे अंदाज में मस्ती-मजाक करते दिखाई दे रहे हैं.

RCB कैंप में बॉलिंग चैलैंज के दौरान मस्ती में दिखे कोहली

गौरतलब है कि इन दिनों आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (Royal Challengers Bangalore) आगामी आईपीएल 13 (IPL 13) के लिए अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान जमकर अभ्यास कर रही है. इस बीच अभ्यास सत्र के तहत आरसीबी के गेंदबाजी कोच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फास्ट बॉलर एडम ग्रिफिथ ने टीम के गेंदबाजों के लिए एक बॉलिंग चैलेंज प्रतियोगित (Bowling Challenge Competition) रखी, जिसमें टीम के तेज गेंदबाजों को यॉर्कर बॉल की प्रैक्टिस कराई जा रही थी. इसके तहत आरसीबी के कप्तान विराट कोहली साथी खिलाड़ियों के साथ टीम के तेज गेंदबाजों का हौसला अफजाई करने लगे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अनोखे अंदाज में विराट कोहली कूदते और खुशी मनाते नजर आ रहे हैं. कोहली के साथ युजवेंद्र चहल, एबी डी विलियर्स और तमाम खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो फनी अंदाज में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के फास्ट बॉलर इसरू उड़ाना, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, शिवम दुबे और नवदीप सैनी उन्हें चियरअप करने का मौका दे रहे हैं. बता दें कि यह वीडियो आरसीबी (RCB) ने अपने ऑफिशिलयल ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है.

Our bowling coach, Adam Griffith, comes up with a fun and challenging competition to help our bowlers fire in those yorkers.

Safe to say all our bowlers are sharpshooters! #PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers pic.twitter.com/Nkjv97aQZc

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 13, 2020