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RCB के खिलाड़ी ने दूर की गौतम गंभीर की बड़ी टेंशन, जड़ा शतक, अब प्लेइंग XI में जगह कन्फर्म!

India vs Sri Lanka XI: RCB के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने गौतम गंभीर की बड़ी समस्या दूर कर दी है. श्रीलंका इलेवन के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने 15 अगस्त को होने वाले टेस्ट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 08, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:17 PM IST
RCB के खिलाड़ी ने दूर की गौतम गंभीर की बड़ी टेंशन, जड़ा शतक, अब प्लेइंग XI में जगह कन्फर्म!
Image Credit: देवदत्त पडिक्कल ने दूर की गंभीर की टेंशन (@rcbtweets/bcci)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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