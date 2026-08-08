RCB के खिलाड़ी ने दूर की गौतम गंभीर की बड़ी टेंशन, जड़ा शतक, अब प्लेइंग XI में जगह कन्फर्म!

India vs Sri Lanka XI: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी है. कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंडपर भारत और श्रीलंका इलेवन के बीच तीन दिवसीय वॉर्म-अप मुकाबला जारी है. पहले दिन श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 90 ओवर में 363 रन बनाए. दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले श्रीलंका इलेवन ने पारी घोषित कर दी और भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करने का मौका मिला. भारत की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल पहले ओवर में ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.
टीम इंडिया दबाव में थी और नंबर-3 पर RCB के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल उतरे. ये प्रैक्टिस मैच उनके लिए काफी अहम था क्योंकि उनका मकसद 15 अगस्त को होने वाले पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल होना था. घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले पडिक्कल ने कप्तान केएल राहुल के साथ मोर्चा संभाला और हेड कोच गौतम गंभीर की बड़ी समस्या दूर कर दी.
देवदत्त पडिक्कल उन खिलाड़ियों में से हैं, जिन्हें टीम में तो जगह मिली है, लेकिन अभी तक प्लेइंग इलेवन से दूर रहे हैं. हालांकि, श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में शानदार शतक जड़कर उन्होंने अपना काम कर दिया है. बाकी का काम हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को करना है. 121 गेंदों पर 103 रनों दमदार पारी खेलने के बाद पडिक्कल रिटायर्ड आउट हुए.
अफगानिस्तान के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में साई सुदर्शन नंबर-3 पर खेले थे. हालांकि, वो अभी चोट से रिकवर कर रहे हैं और ताजा अपडेट आया है कि सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि, देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक जड़ बता दिया है कि वो भी नंबर-3 पर खेलने के लिए तैयार हैं. इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट में पडिक्कल नंबर-3 पर बैटिंग कर सकते हैं.
आईपीएल में चौकों-छक्कों की बरसात करने वाले कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भी शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. इसका प्रमाण उन्होंने पिछले घरेलू सत्र में भी दिया था. 26 साल के स्टाइलिश बल्लेबाज ने कर्नाटक के लिए अब तक 56 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं और 43.18 की औसत से 3800 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 21 अर्धशतक शामिल है.
देवदत्त पडिक्कल भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए मैच में डेब्यू किया था. इसके बाद उसी साल वो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले. उन्होंने दो टेस्ट में 30.00 की औसत से 90 रन बनाए हैं. पिछले दो सालों में उनकी बैटिंग में निखार आई है. उम्मीद है कि जब उन्हें तीसरा टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा तो वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग से तो राहत की सांस मिली है, लेकिन अभी गौतम गंभीर की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई है. दरअसल, श्रीलंका इलेवन के खिलाफ जारी प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने नहीं उतरे हैं. प्रैक्टिस सेशन में उनकी उंगली में चोट लगी थी. बीसीसीआई ने अपडेट दिया कि वो पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अब टेंशन में और इजाफा हो गया, क्योंकि वो बैटिंग करने भी नहीं आए. गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं. प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल 67 गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए.