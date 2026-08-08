RCB के खिलाड़ी ने दूर की गौतम गंभीर की बड़ी टेंशन, जड़ा शतक, अब प्लेइंग XI में जगह कन्फर्म!

देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग से तो राहत की सांस मिली है, लेकिन अभी गौतम गंभीर की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई है. दरअसल, श्रीलंका इलेवन के खिलाफ जारी प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने नहीं उतरे हैं. प्रैक्टिस सेशन में उनकी उंगली में चोट लगी थी. बीसीसीआई ने अपडेट दिया कि वो पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अब टेंशन में और इजाफा हो गया, क्योंकि वो बैटिंग करने भी नहीं आए. गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं. प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल 67 गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए.