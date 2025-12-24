कभी भी गिरफ्तार हो सकता है RCB का ये स्टार खिलाड़ी, दुष्कर्म केस में कोर्ट से झटका, बेल याचिका खारिज

Yash Dayal: आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल भारी संकट में फंस गए हैं. महिला से बलात्कार केस के मामले में कोर्ट ने उन्हें झटका दिया है और यश दयाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को RCB खिलाड़ी यश दयाल की नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, अब उन्हें संभवतः कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि अब तक की जांच में आरोपी का अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है और अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.

गिरफ्तार हो सकते हैं यश दयाल

जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नाबालिग शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने उन्हें क्रिकेट करियर में तरक्की दिलाने का लालच देकर बहला-फुसलाया, ब्लैकमेल किया और ढाई साल से अधिक समय तक, जयपुर और कानपुर के होटलों सहित कई जगहों पर उसके साथ मारपीट की. पुलिस, लड़की के मोबाइल से प्राप्त चैट, तस्वीरें और वीडियो, साथ ही कॉल रिकॉर्ड और होटल में ठहरने के विवरण को, पीओसीएसओ प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण सबूत के रूप में मान रही है.

यश दयाल के वकील ने क्या कहा?

क्रिकेटर यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने तर्क दिया कि वो लड़की से केवल सार्वजनिक स्थानों पर मिले थे, कभी अकेले नहीं और लड़की ने खुद को एक वयस्क के रूप में पेश किया, वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए उससे पैसे लिए और बाद में और अधिक की मांग की.

RCB ने ढूंढ लिया है यश दयाल का बैकअप

पिछले कुछ महीनों से यश दयाल इस मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी भी इसपर नजर बनाए हुए थे. हाल ही में हुए आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में RCB ने मध्यप्रदेश के युवा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव को 5.2 करोड़ में खरीदा था. मंगेश के साथ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार घरेलू क्रिकेट में खेले हुए हैं और MPL 2025 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. मंगेश यादव को यश दयाल के बैकअप के रूप में देखा जा रहा है.

