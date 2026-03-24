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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में बिना एक भी मैच खेले करोड़ों रुपये लेगा ये खिलाड़ी, चोटिल भी नहीं... फिर पैसे देने की क्या मजबूरी?

IPL 2026 में बिना एक भी मैच खेले करोड़ों रुपये लेगा ये खिलाड़ी, चोटिल भी नहीं... फिर पैसे देने की क्या मजबूरी?

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तगड़ा झटका लगा है. पिछले साल RCB को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. हालांकि, इस सीजन बिना एक भी मैच खेले वो करोड़ों रुपये कमा लेंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:33 PM IST
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बिना एक भी मैच खेले करोड़ों रुपये लेगा ये खिलाड़ी (PHOTO- IPL.COM)
बिना एक भी मैच खेले करोड़ों रुपये लेगा ये खिलाड़ी (PHOTO- IPL.COM)

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तगड़ा झटका लगा है. पिछले साल RCB को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. मंगलवार को आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर मो बॉबट ने इस बात पर मुहर लगा दी. उन्होंने बताया कि यश दयाल निजी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसी वजह से वो आईपीएल 2026 में उपलब्ध नहीं होंगे.

यश दयाल भले ही आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, लेकिन RCB के क्रिकेट डायरेक्टर मो बॉबट ने ये कन्फर्म किया है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि यश दयाल इस सीजन में बिना एक भी मैच खेले करोड़ों रुपये कमा लेंगे.

कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं हुए हैं यश दयाल

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पिछले एक साल से यश दयाल अपनी निजी जिंदगी के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. RCB के स्टार तेज गेंदबाज पर भारत के दो अलग-अलग राज्यों में दो गंभीर दुर्व्यवहार के आरोप हैं. इनमें से एक मामला नाबालिग से भी जुड़ा है. इस साल जनवरी में यश दयाल को राजस्थान हाई कोर्ट से एक मामले में जमानत मिली थी. हालांकि, इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. 

आरसीबी के डायरेक्टर ने यश दयाल के बाहर होने की वजह पर खुलकर बातचीत नहीं की, लेकिन फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि कानूनी कारणों से फ्रेंचाइजी ने उनसे किनारा कर लिया है. हालांकि, मो बॉबट ने ये भी कन्फर्म किया कि यश दयाल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं हुए हैं. अगर ऐसा है तो उन्हें आईपीएल 2026 की पूरी सैलरी मिलेगी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 सीजन के लिए 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था.

आईपीएल 2025 में झटके 13 विकेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने में यश दयाल का अहम किरदार रहा था. पंजाब किंग्स के खिलाफ फाइनल में भी उन्होंने महज 18 रन देकर एक विकेट चटकाए थे. पिछले सीजन में उन्होंने 13 विकेट चटकाए थे. आईपीएल 2026 में उनके बाहर होने से RCB को तगड़ा झटका लगा है. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज मंगेश यादव को बैकअप के रूप में खरीदा था.

ये भी पढ़ें: फैमिली से लेकर प्रैक्टिस तक... IPL 2026 में BCCI सख्त, प्लेयर्स ने किया इग्नोर तो लगेगा जुर्माना

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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