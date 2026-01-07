WPL 2026: RCB की नई प्लेइंग 11 देख कांप जाएंगी विपक्षी टीमें! 22 साल की धाकड़ बल्लेबाज बनेंगी स्मृति की पार्टनर

Advertisement
RCB Best Playing XI WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 9 जनवरी से WPL 2026 का आगाज होगा. चौथे संस्करण के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. 2024 की विजेता टीम RCB इस सीजन नए अवतार में नजर आने वाली है. हाल ही में हुए मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में कई मैच विनर्स खिलाड़ियों को शामिल किया. आइए देखते हैं कि इन बदलावों के बाद, स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम कितनी खतरनाक है और RCB की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन क्या होगी. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:43 AM IST
RCB strongest playing xi for WPL 2026
इस बार आरसीबी की रणनीति के केंद्र में 22 साल की एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, जिन्हें टीम की "जीत की चाबी" माना जा रहा है. RCB ने 22 साल की तूफानी बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल पर बड़ा दांव खेला है. वहीं, गेंदबाजी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में इंग्लैंड की धाकड़ तेज गेंदबाज लॉरेन बेल की एंट्री हुई है. हालांकि, टीम को ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी ऑलराउंडर एलिस पेरी की कमी खलेगी, जो निजी कारणों से WPL 2026 से बाहर हैं.

22 साल की जॉर्जिया वॉल होंगी स्मृति की नई पार्टनर

ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल महज 22 साल की उम्र में महिला क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. एलिस पेरी के इस सीजन से हटने के बाद (निजी कारणों से), आरसीबी को टॉप ऑर्डर में एक भरोसेमंद लेकिन आक्रामक बल्लेबाज की जरूरत थी. जॉर्जिया न केवल पावरप्ले का फायदा उठा सकती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से भी योगदान दे सकती हैं. वहीं मिडिल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क और ऋचा घोष किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाने की काबिलियत रखती हैं.
 
RCB की सबसे मजबूत प्लेइंग XI

RCB ने अपनी टीम में भारतीय अनुभव और विदेशी पावर-हिटर्स का बेहतरीन संतुलन बनाया है. यहां देखें आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग XI

 स्मृति मंधाना (C) - ओपनर (बाएं हाथ की बल्लेबाज) 
जॉर्जिया वॉल- ओपनर (दाएं हाथ की बल्लेबाज)
दयालन हेमलता- सायली सतघरे, मध्य क्रम
 ऋचा घोष - (WK), विकेटकीपर-बल्लेबाज (फिनिशर)
 ग्रेस हैरिस - ऑलराउंडर (पावर हिटर)
 नादिन डी क्लर्क - पेस ऑलराउंडर (पावर हिटर)
पूजा वस्त्राकर- फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर
श्रेयंका पाटिल- ऑफ-स्पिनर
राधा यादव- लेफ्ट-आर्म स्पिनर
लॉरेन बेल- मुख्य तेज गेंदबाज
अरुंधति रेड्डी- तेज गेंदबाज

टीम की ताकत: बल्लेबाजी और स्पिन विभाग

मजबूत टॉप ऑर्डर: मंधाना और जॉर्जिया वॉल की जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकती है. मंधाना का अनुभव और वॉल की युवा ऊर्जा एक शानदार संयोजन है.
पावर-पैक्ड मिडिल ऑर्डर: ऋचा घोष और ग्रेस हैरिस के रूप में आरसीबी के पास दुनिया के दो सबसे खतरनाक फिनिशर मौजूद हैं. 
बेहतरीन स्पिन अटैक: श्रेयंका पाटिल और राधा यादव की जोड़ी भारतीय पिचों पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करने की क्षमता रखती है.

भले ही दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी इस बार उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पूजा वस्त्राकर और अरुंधति रेड्डी जैसी भारतीय ऑलराउंडर्स के आने से टीम की गहराई बढ़ गई है. साथ ही, इंग्लैंड की लॉरेन बेल की रफ्तार शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने के लिए काफी है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

