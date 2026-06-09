Add Zee Business As A Preferred Source
App

RCB के सुपरस्टार ने 6 छक्कों से मचाया तूफान, 245 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2026 में इंदौर पिंक पैंथर्स ने मालवा स्टालियंस को 31 रनों से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की. वेंकटेश अय्यर और सारांश सुराना की तूफानी बल्लेबाजी और शिवम शुक्ला के पांच विकेटों ने मैच का पासा पलट दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:36 PM IST
RCB के सुपरस्टार ने 6 छक्कों से मचाया तूफान, 245 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज
Image Credit: वेंकटेश अय्यर

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RCB स्टार ने 6 छक्कों से मचाया तूफान, 245 की स्ट्राइक रेट, गेंदबाजों को जमकर कूटा
cricket3 min ago
2
Astro Tips9 min ago
3
Delhi news10 min ago
4
SpiceJet11 min ago
5
dk shivakumar viral video13 min ago