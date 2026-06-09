RCB के सुपरस्टार ने 6 छक्कों से मचाया तूफान, 245 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मालवा स्टालियंस के खिलाफ इंदौर पिंक पैंथर्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. रोशन केवट ने शुरुआती सफलता दिलाई और आर्यन देशमुख को मात्र 10 रनों पर पवेलियन भेज दिया. अंश यादव और सचिन विश्वकर्मा ने 55 रनों की साझेदारी कर पीछा करने की कोशिश की. अंश ने 19 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि विश्वकर्मा ने 32 गेंदों में 47 रनों का जुझारू योगदान दिया. हालांकि, पैंथर्स ने जोरदार पलटवार करते हुए स्टालियंस के मध्यक्रम को झकझोर दिया, जिससे टीम 144/7 पर संकट में आ गई. पार्थ साहनी ने 28 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन तब तक जरूरी रन रेट बहुत बढ़ चुका था. शिवम शुक्ला ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट झटके और अपनी टीम की बड़ी जीत पक्की की.