RCB के सुपरस्टार ने 6 छक्कों से मचाया तूफान, 245 की स्ट्राइक रेट से ठोके रन, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के सुपरस्टार वेंकटेश अय्यर ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में तूफान मचा दिया. उन्होंने मध्य प्रदेश लीग टी20 लीग के 13वें मैच में बल्ले से तबाही मचा दी. वेंकटेश की टीम इंदौर पिंक पैंथर्स ने मालवा स्टालियंस के खिलाफ 229/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके बाद विपक्षी टीम को 198/9 पर रोककर पैंथर्स ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत 31 रनों से दर्ज की.
वेंकटेश ने इस मैच में गेंदबाजों पर जोरदार हमला किया. उन्होंने 22 गेंद पर 54 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और 6 छक्के निकले. वेंकटेश ने 245.45 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे. पिछले दो मुकाबलों में बल्ले से संघर्ष करने वाले आरसीबी के इस सुपरस्टार ने इस मैच में वापसी की और धमाकेदार अंदाज में रन बनाए.
मैच की बात करें तो पैंथर्स को शुरुआती झटका तब लगा जब सलामी बल्लेबाज सिद्धार्थ पाटीदार मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, विकेटकीपर-बल्लेबाज अथर्व जोशी और करण तहलियानी ने 44 रनों की तेज साझेदारी कर पारी को संभाला. जोशी ने आउट होने से पहले मात्र 20 गेंदों में 45 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि तहलियानी ने पारी को मजबूती दी और शानदार अर्धशतक जड़ा. कुछ उपयोगी साझेदारियों ने स्कोरबोर्ड को चालू रखा, लेकिन 15वें ओवर में पैंथर्स का स्कोर 131/4 था. इसके बाद कप्तान वेंकटेश और सारांश सुराना ने मोर्चा संभाला और इस जोड़ी ने पारी का नक्शा पूरी तरह बदल दिया.
वेंकटेश और सारांश की जोड़ी ने गेंदबाजों पर जोरदार हमला किया और अंतिम ओवरों में अपनी जबरदस्त हिटिंग से दबदबा बनाया. उनकी विस्फोटक साझेदारी ने स्टालियंस को बैकफुट पर धकेल दिया और पैंथर्स को एक विशाल कुल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. वेंकटेश की फिफ्टी के बाद सारांश सुराना 17 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने पांच छक्के और तीन चौके जड़े. मालवा स्टैलियंस के लिए कप्तान आशुतोष शर्मा सबसे किफायती गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार ओवरों में 1/32 का आंकड़ा दर्ज किया.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी मालवा स्टालियंस के खिलाफ इंदौर पिंक पैंथर्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. रोशन केवट ने शुरुआती सफलता दिलाई और आर्यन देशमुख को मात्र 10 रनों पर पवेलियन भेज दिया. अंश यादव और सचिन विश्वकर्मा ने 55 रनों की साझेदारी कर पीछा करने की कोशिश की. अंश ने 19 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि विश्वकर्मा ने 32 गेंदों में 47 रनों का जुझारू योगदान दिया. हालांकि, पैंथर्स ने जोरदार पलटवार करते हुए स्टालियंस के मध्यक्रम को झकझोर दिया, जिससे टीम 144/7 पर संकट में आ गई. पार्थ साहनी ने 28 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन तब तक जरूरी रन रेट बहुत बढ़ चुका था. शिवम शुक्ला ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट झटके और अपनी टीम की बड़ी जीत पक्की की.