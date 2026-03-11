Advertisement
trendingNow13137004
Hindi Newsक्रिकेटRCB vs CSK में IPL 2026 के पहले मैच की जंग? विराट कोहली ने शुरू की तैयारी, आया वीडियो

RCB vs CSK में IPL 2026 के पहले मैच की 'जंग'? विराट कोहली ने शुरू की तैयारी, आया वीडियो

IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खुमार खत्म हो चुका है, अब बारी आईपीएल की है. मेगा टी20 लीग की शुरुआत 28 मार्च से होगी. टी20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही स्टार विराट कोहली का वीडियो सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli (Virat Kohli Insta)
Virat Kohli (Virat Kohli Insta)

IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाने लगा है. इस हफ्ते मेगा टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा. फैंस उत्साहित हैं कि पहला मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा. इस बीच टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया कि मेगा इवेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच होगा. 

विराट ने शेयर किया वीडियो

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक प्रैक्टिस वीडियो शेयर किया जो क्रिकेट फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक रील में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान को एक इंटेंस नेट सेशन करते हुए देखा गया, जिसमें वह अपनी बैटिंग पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि वह इस कैश-रिच लीग में एक और कैंपेन के लिए तैयार हैं. क्लिप में कोहली गेंद को ने शानदार शॉट्स जमाए जिससे माहौल बन गया और हजारों कमेंट्स की बारिश हो गई.

कैसा है विराट का रिकॉर्ड?

कोहली IPL इतिहास के सबसे शानदार बैट्समैन में से एक हैं. 267 मैचों और 259 इनिंग्स में, दाएं हाथ के इस बैटर ने 39.54 की एवरेज और 132.85 के स्ट्राइक रेट से 8,661 रन बनाए हैं. उनके रिकॉर्ड में आठ सेंचुरी और 63 हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, जिससे वह लीग की शुरुआत से ही सबसे लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं. 2025 का सीज़न कोहली और RCB के लिए खास तौर पर यादगार रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप के बाद दुखी आईसीसी, घर नहीं पहुंच पा रहे प्लेयर्स, सामने आई बड़ी वजह

कोहली ने ठोके थे 657 रन

विराट कोहली ने पिछले सीजन के 15 मैचों में 54.75 के शानदार एवरेज और 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए, जिसमें आठ हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. उनके योगदान की वजह से आरसीबी ने खिताबों का सूखा खत्म किया. 2026 का IPL सीजन 28 मार्च से शुरू होने वाला है, हालांकि पूरे फिक्स्चर अभी जारी नहीं किए गए हैं. उम्मीद है कि विराट इस सीजन में भी कमाल की फॉर्म में नजर आएंगे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा