RCB vs CSK में IPL 2026 के पहले मैच की 'जंग'? विराट कोहली ने शुरू की तैयारी, आया वीडियो

IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाने लगा है. इस हफ्ते मेगा टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा. फैंस उत्साहित हैं कि पहला मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा. इस बीच टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया कि मेगा इवेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच होगा.

विराट ने शेयर किया वीडियो

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक प्रैक्टिस वीडियो शेयर किया जो क्रिकेट फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक रील में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान को एक इंटेंस नेट सेशन करते हुए देखा गया, जिसमें वह अपनी बैटिंग पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि वह इस कैश-रिच लीग में एक और कैंपेन के लिए तैयार हैं. क्लिप में कोहली गेंद को ने शानदार शॉट्स जमाए जिससे माहौल बन गया और हजारों कमेंट्स की बारिश हो गई.

कैसा है विराट का रिकॉर्ड?

कोहली IPL इतिहास के सबसे शानदार बैट्समैन में से एक हैं. 267 मैचों और 259 इनिंग्स में, दाएं हाथ के इस बैटर ने 39.54 की एवरेज और 132.85 के स्ट्राइक रेट से 8,661 रन बनाए हैं. उनके रिकॉर्ड में आठ सेंचुरी और 63 हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, जिससे वह लीग की शुरुआत से ही सबसे लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं. 2025 का सीज़न कोहली और RCB के लिए खास तौर पर यादगार रहा.

कोहली ने ठोके थे 657 रन

विराट कोहली ने पिछले सीजन के 15 मैचों में 54.75 के शानदार एवरेज और 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए, जिसमें आठ हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. उनके योगदान की वजह से आरसीबी ने खिताबों का सूखा खत्म किया. 2026 का IPL सीजन 28 मार्च से शुरू होने वाला है, हालांकि पूरे फिक्स्चर अभी जारी नहीं किए गए हैं. उम्मीद है कि विराट इस सीजन में भी कमाल की फॉर्म में नजर आएंगे.