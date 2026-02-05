Advertisement
trendingNow13098659
Hindi Newsक्रिकेटRCB vs DC, WPL 2026 Final: खिताबी जंग में मंधाना रचेंगी इतिहास? 53 का खास आंकड़ा छूते ही बन जाएंगी नंबर 1

RCB vs DC, WPL 2026 Final: खिताबी जंग में मंधाना रचेंगी इतिहास? 53 का खास आंकड़ा छूते ही बन जाएंगी नंबर 1

RCB vs DC, WPL 2026 Final: विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन यानी WPL 2026 के फाइनल की बारी आ चुकी है. वडोदरा में होने वाली इस खिताबी जंग में स्मृति मंधाना एक-दो नहीं बल्कि 3 बड़े टारगेट लेकर मैदान पर उतरेंगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana

RCB vs DC, WPL 2026 Final: जिस पल का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है. 5 फरवरी यानी आज विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का फाइनल खेला जाना है. यह खिताबी जंग वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच होगी. यह मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस खिताबी जंग में आरसीबी की कप्तान और स्टाइलिश बैटर स्मृति मंधाना पर सबकी नजर रहने वाली है. अगर उनका बल्ला चला, तो वो इस सीजन एक खास उपलब्धि अपने नाम कर सकती हैं. इस फाइनल में मंधाना अपने 3 टारगेट पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगी.

पहला टारगेट

RCB की कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज स्मृति मंधाना का पहला टारगेट होगा इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने का. वो अब तक 8 मैचों में 290 रन बना चुकी हैं. नंबर एक पर मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जिनके नाम 8 मैचों में 342 रन हैं. अब अगर आज मंधाना के बल्ले से 53 रन निकले, तो वो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन जाएंगी. इस लिस्ट में फिलहाल नंबर 2 पर मुंबई इंडियंस की ही बल्लेबाज नैट सिवर-ब्रंट हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 321 रन किए हैं.

दूसरा टारगेट

फाइनल में मंधाना का दूसरा टारगेट ये है कि वो WPL के इतिहास में RCB के लिए 1000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन सकती हैं. मंधाना पहले सीजन से लेकर अब तक 34 मैचों में 936 रन कर चुकी हैं. अब 64 रन बनाते ही वो 1000 रनों का खास आंकड़ा छू लेंगी. अगर फाइनल में वो यह कमाल कर पाती हैं, तो इस लीग में 1000 रनों तक पहुंचने वाली 5वीं बैटर भी बन जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा टारगेट

तीसरा टारगेट बेहद खास है, क्योंकि यह चैंपियन बनने से जुड़ा हुआ है. अगर उन्होंने अपनी कप्तानी में RCB को खिताब जिता दिया, तो वो WPL दो बार जीतने वाली दूसरी कप्तान बन जाएंगी. नंबर एक पर कौर हैं, जो दो बार मुंबई को ट्रॉफी दिला चुकी हैं.

ये भी पढ़ें: WPL 2026, RCB vs DC Final: आरसीबी रचेगी इतिहास, या दिल्ली बनेगी चैंपियन?...खिताबी जंग से पहले जान लीजिए Head to Head रिकॉर्ड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

Trending news

एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session live: लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन