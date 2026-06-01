विनिंग सिक्स, फ्लाइंग किस... चैंपियन बनने के बाद विराट का रोमांटिक अंदाज, अनुष्का शर्मा का खिला चेहरा

IPL 2026 RCB vs GT Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रविवार (31 मई) को अहमदाबाद में आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का ख़िताब जीत लिया. इस जीत में विराट कोहली की 42 गेंदों पर खेली गई शानदार 75* रनों की पारी का अहम योगदान रहा.
Trending Photos
IPL 2026 RCB vs GT Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रविवार (31 मई) को अहमदाबाद में आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का ख़िताब जीत लिया. इस जीत में विराट कोहली की 42 गेंदों पर खेली गई शानदार 75* रनों की पारी का अहम योगदान रहा. 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली शुरू से आखिर तक नाबाद रहे और उन्होंने आरसीबी को लगातार दूसरा आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
कोहली ने एक छोर संभाले रखा और मैच को फिनिश करके ही दम लिया. उन्होंने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर अरशद खान को छक्का लगाकर मैच को समाप्त किया. इसके बाद विराट का रोमांटिक अंदाज मैदान पर देखने को मिला. उन्होंने स्टैंड में मैच का आनंद ले रहीं अनुष्का शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस की बारिश कर दी. यह देखते ही देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Finishing off in style
And it's none other than King Kohli
Scorecard https://t.co/Yz6K3q6w0X#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/FZNGQ26gBs
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
ये भी पढ़ें:17 विकेट... IPL में भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, मोहम्मद शमी के इस प्रचंड रिकॉर्ड
कोहली के लिए यह सीजन शानदार रहा. वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर रहे. उन्होंने 16 मैचों में 675 रन बनाए. इस दौरान कोहली का औसत 56.25 का रहा. विराट ने 165.84 की स्ट्राइक रेट से रन उड़ाए. कोहली ने एक शतक के साथ 5 अर्धशतक लगाए.
Let the celebrations beginnnnn
Scorecard https://t.co/Yz6K3q6w0X#Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/QVU3ams8Hp
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
ये भी पढ़ें: दूसरी ट्रॉफी और 20 करोड़ का इनाम, RCB पर पैसों की बौछार, गुजरात को कितने मिले?
इससे पहले आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 20 ओवरों में 155/8 के स्कोर पर रोक दिया था. टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा नाबाद 50 रन बनाए. आरसीबी के लिए रसिख सलाम डार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को 2-2 सफलता मिली.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.