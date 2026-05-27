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Hindi Newsक्रिकेटजीत के बाद अनुष्का के पास भागे विराट कोहली, धर्मशाला में विरुष्का का जश्न, वायरल हुआ वीडियो

जीत के बाद अनुष्का के पास भागे विराट कोहली, धर्मशाला में 'विरुष्का' का जश्न, वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli Anushka Sharma: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में आरसीबी की शानदार जीत के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भावुक पल वायरल हो गया है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 27, 2026, 06:24 AM IST
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विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को गले लगाया.
विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को गले लगाया.

Virat Kohli Anushka Sharma: धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मंगलवार (26 मई) को गुजरात टाइटंस को क्वालीफायर 1 में हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. मैच के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के एक भावुक पल ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया. जैसे ही आरसीबी की जीत पक्की हुई, विराट स्टैंड्स की ओर दौड़े और अनुष्का शर्मा को गले लगा लिया.

इस भावुक पल के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जहां फैंस इस जोड़े की केमिस्ट्री और एक-दूसरे के प्रति उनके अटूट समर्थन की प्रशंसा कर रहे हैं. विराट और अनुष्का को आईपीएल के दौरान कई बार इस तरह देखा गया है. दोनों खुलेआम प्यार का इजहार करते हैं.

 

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कोहली ने किया प्रहार

मैच के दौरान विराट कोहली बेहद शानदार लय में दिखे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी आक्रमण पर जोरदार प्रहार किया. आरसीबी के इस दिग्गज खिलाड़ी ने मात्र 25 गेंदों में 43 रन बनाए, लेकिन उनकी इस मनोरंजक पारी का अंत जेसन होल्डर ने किया. होल्डर की एक ऑफ-स्टंप की गेंद पर कोहली ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स से जा टकराई

कोहली के आउट होने पर अनुष्का सन्न

आउट होने के बाद विराट कोहली काफी निराश नजर आए और वे कुछ क्षणों तक अविश्वास में क्रीज पर खड़े रहे, फिर धीरे-धीरे पवेलियन की ओर चल दिए. उसी समय कैमरे स्टैंड्स में बैठी अनुष्का शर्मा की ओर मुड़े, जो कोहली के आउट होने के बाद दंग और उदास दिखीं. उन्होंने हैरानी में अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया था. अनुष्का सालों से आरसीबी के मैचों में लगातार मौजूद रहकर टीम का उत्साह बढ़ाती रही हैं.

ये भी पढ़ें: रिजवान की उलटी गिनती शुरू.. कोच ने बताया ड्रॉप करने का राज? क्या करीब है संन्यास

विराट ने रचा इतिहास

भले ही कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल 2026 में 600 रनों का आंकड़ा पार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. इस उपलब्धि के साथ कोहली आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार चार सीजनों में 600 या उससे अधिक रन बनाए हैं. यह रिकॉर्ड टूर्नामेंट में उनकी महानता और निरंतरता को और अधिक पुख्ता करता है.

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रजत पाटीदार ने किया धमाका

आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को मात्र 162 रनों पर ढेर कर 92 रनों की विशाल जीत दर्ज की. आरसीबी की जीत में कप्तान रजत पाटीदार का योगदान बड़ा रहा. उन्होंने 33 गेंद पर नाबाद 93 रन बनाए. उन्होंने 5 चौके और 9 छक्के लगाए. बेंगलुरु की इस फ्रेंचाइजी ने अब 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. प्रशंसक अब बेसब्री से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आरसीबी इस बार खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन पाएगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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