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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: RCB का ये मैच-विनर बल्लेबाजों के लिए बना अबूझ पहेली, 100 विकेट लेकर मचाया तहलका!

IPL 2026: RCB का ये मैच-विनर बल्लेबाजों के लिए बना अबूझ पहेली, 100 विकेट लेकर मचाया तहलका!

IPL 2026: आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के अनुभवी ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने इतिहास रच दिया है. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेलते हुए क्रुणाल ने जैसे ही मिचेल मार्श और अब्दुल समद का शिकार किया, तो एक खास उपलब्धि हासिल की.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:05 PM IST
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IPL 2026: RCB का ये मैच-विनर बल्लेबाजों के लिए बना अबूझ पहेली, 100 विकेट लेकर मचाया तहलका!

IPL 2026: IPL-19 का 23वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मेजबान टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. इस मैच में RCB के लिए ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने कमाल की बॉलिंग की है. उन्होंने जैसे ही लखनऊ के ओपनर मिचेल मार्श और अब्दुल समद को आउट किया, तो एक खास उपलब्धि हासिल कर ली. वो आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले बॉलर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

इस मैच में क्रुणाल ने 4 ओवरों में 38 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाले. 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर उन्होंने मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया, जो 40 रन बनाकर आउट हुए. फिर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर अब्दुल समद को जीरो पर आउट किया. क्रुणाल ने उन्हें रजत पाटीदार के हाथों कैच कराया, अब्दुल अपना खाता भी नहीं खोल सके.

बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बने क्रुणाल

क्रुणाल पांड्या बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हो रहे हैं. कभी वो सटीक स्टंप में बॉल डालते हैं तो कभी बाउंसर डाल देते हैं. उनके अलग-अलग वैरिएशन और बदलती स्पीड के सामने बल्लेबाज गच्चा खा रहे हैं. आईपीएल 2026 में वो अब तक 5 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं. उनका इकॉनमी रेट 9.41 का है. जब भी कप्तान रजत पाटीदार को विकेट की दरकार होती है, तो वो क्रुणाल को याद करते हैं.

तीन टीमों के लिए खेल चुके हैं क्रुणाल

क्रुणाल पांड्या ने अपने आईपीएल करियर के 147वें मुकाबले की 137वीं पारी में 100 विकेट पूरे किए हैं. वो अब तक तीन टीमों के लिए खेल चुके हैं. सबसे पहले उन्हें मुंबई इंडियंस ने मौका दिया था. साल 2016 में वो MI के लिए पहला मैच खेले थे. फिर लखनऊ सुपर जायंट्स में रहे और अब RCB टीम का अहम हिस्सा हैं. पिछले सीजन उन्होंने RCB की जीत में अहम रोल अदा किया था.

दोनों टीमों की प्लेइंग

RCB: फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा. इम्पैक्ट प्लेयर्स- विराट कोहली.

LSG: एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान. इम्पैक्ट प्लेयर्स- एम सिद्धार्थ.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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