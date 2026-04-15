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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs LSG Match Highlights: अपने घर में RCB का जलवा...लखनऊ को 5 विकेट से रौंदा, प्वाइंट टेबल में बनी नंबर 1

RCB vs LSG Match Highlights: अपने घर में RCB का जलवा...लखनऊ को 5 विकेट से रौंदा, प्वाइंट टेबल में बनी नंबर 1

RCB vs LSG Match Highlights: आईपीएल 2026 का 23वां मैच डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के नाम रहा. आरसीबी ने लखनऊ की टीम को 5 विकेट से धूल चटाई. इस सीजन आरसीबी की यह 5 मैचों में चौथी जीत है, जबकि लखनऊ को 5 मैचों में तीसरी हार मिली. आइए जानते हैं मैच में क्या क्या हुआ?

|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:03 PM IST
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RCB vs LSG Match Highlights: अपने घर में RCB का जलवा...लखनऊ को 5 विकेट से रौंदा, प्वाइंट टेबल में बनी नंबर 1

RCB vs LSG Match Highlights: डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने कमाल कर दिया है. 19वें सीजन के 23वें मुकाबले में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ की टीम ने 20 ओवरों में 146 रन बनाए थे. आरसीबी ने 147 रनों के इस टारगेट को 5 विकेट खोकर 15.1 ओवर में चेज कर लिया. आरसीबी के लिए बल्लेबाजी में विराट कोहली ने 34 बॉल पर 49, रजत पाटीदार ने 13 बॉल पर 27, जबकि जितेश शर्मा ने 9 बॉल पर 23 रन जोड़े. इस मैच में एक भी फिफ्टी नहीं लगी. सबसे ज्यादा रन विराट कोहली (49 रन) ने बनाए.

इस जीत के साथ आरसीबी प्वाइंट टेबल में ंनंबर 1 पर काबिज हो चुकी है. 19वें सीजन में उसकी यह 5 मैचों में चौथी जीत है, जबकि लखनऊ को 5वें मैच में तीसरी हार झेलनी पड़ी. आरसीबी के पास अब 8 अंक और +1.503 का नेट रन रेट है, जबकि लखनऊ की टीम 4 अंक और -0.804 के नेट रन रेट के साथ नंबर 7 पर है.

मैच में क्या क्या हुआ?

मैच की बात करें तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी और लखनऊ को बल्लेबाजी का न्योता दिया था. पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ 20 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी. टीम के लिए ओपनर मिचेल मार्श ने 32 बॉल पर 40 रन किए थे. उनके अलावा आयुष बडोनी ने 24 बॉल पर 38 और मुकुल चौधरी ने 28 बॉल पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 39 रनों का योगदान देकर टीम को 146 रनों तक पहुंचाया था.

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आरसीबी के लिए गेंदबाजी में किसने कमाल किया?

आरसीबी के लिए गेंदबाजी में रसिख सलाम डार ने कमाल किया. उन्होंने सबसे बढ़िया बॉलिंग की. अपने 4 ओवरों में 38 रन देकर 2 विकेट निकाले. भुवनेश्वर कुमार दूसरे सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 27 रन देकर 3 शिकार किए. क्रुणाल पांड्या ने 4 ओवरों में 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए. जोश हेजलवुड ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 1 विकेट निकाला, जबकि स्पिनर सुयश शर्मा को विकेट नहीं मिला. उन्होंने 4 ओवरों में 34 रन दिए.

आरसीबी ने पावरप्ले में जोड़े थे 60 रन

146 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी RCB ने पावरप्ले में 60 रन बना लिए थे. टीम ने शुरुआती 6 ओवर में 1 ही विकेट गंवाया था. फिल सॉल्ट 7 रन बनाकर प्रिंस यादव की गेंद पर बोल्ड हुए थे. विराट कोहली ने 6 चौके और 1 छक्का लगाकर देवदत्त पडिक्कल के साथ पावरप्ले में ही फिफ्टी पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी. इसके बाद लखनऊ के बॉलर 5 विकेट ही गिरा सके. प्रिंस यादव ने 3 ओवरों में 32 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि आवेश खान ने 4 ओवरों में 23 रन देकर 2 विकेट निकाले. मोहम्मद शमी का खाता खाली रहा. उन्होंने 3 ओवर में 30 रन दिए.

लखनऊ की प्लेइंग XI

मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव.

बेंगलुरु की प्लेइंग XI

फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख डार, जोश हेजलवुड.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 के बीच इस तेज गेंदबाज का बड़ा फैसला....अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, 13 साल तक खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

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