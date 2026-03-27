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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs SRH: कोहली-अभिषेक को देखने के लिए फैंस बेताब, कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें बेंगलुरु के मौसम का हाल

RCB vs SRH: कोहली-अभिषेक को देखने के लिए फैंस बेताब, कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, जानें बेंगलुरु के मौसम का हाल

RCB vs SRH Weather Updates: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. लंबे समय बाद विराट कोहली एक्शन में लौटने वाले हैं. वहीं, फैंस की नजर ईशान किशन पर भी रहेगी, जो पहली बार कप्तानी का जिम्मा संभालने वाले हैं. तो आइए जानते हैं कि 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच के दिन बेंगलुरु का मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:47 PM IST
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RCB vs SRH Weather Forecast (Photo- IPLT20.COM/BCCI)
RCB vs SRH Weather Forecast (Photo- IPLT20.COM/BCCI)

RCB vs SRH Weather Updates: आईपीएल 2026 का शुबारंभ होने वाला है. 19वें सीजन की शुरुआत शनिवार, 28 मार्च को होगी. ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि लंबे समय बाद टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली एक्शन में दिखने वाले हैं. वहीं, पहली बार ईशान किशन आईपीएल में कप्तानी करते दिखेंगे. धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भी फैंस की नजरें रहेंगी, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल मैच के अलावा कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. फैंस किसी भी कीमत पर इस मुकाबले को रद्द होते हुए नहीं देखना चाहेंगे. हालांकि, बेंगलुरु का मौसम कभी भी रंग बदलने के लिए जाना जाता है. तो आइए जानते हैं कि 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मैच के दिन बेंगलुरु का मौसम कैसा रहेगा?

RCB vs SRH: क्या बारिश करेगी मजा खराब?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 के उद्घाटन मैच से पहले बेंगलुरु में सामान्य रूप से गर्म और शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है, जिसमें दिन का तापमान लगभग 32°C तक पहुंचेगा और शाम को लगभग 24°C तक गिर जाएगा.

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फैंस के लिए राहत की बात ये है कि मौसम रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च को बेंगलुरु में बारिश की संभावना बेहद कम है. हालांकि, शाम के वक्त 20 प्रतिशत बारिश होने की संभावना जरूर है. हालांकि, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पानी सुखाने के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पलक झपकते ही पूरा मैदान सूख जाता है. उम्मीद है कि आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

आरसीबी की संभावित प्लेइंग XI और इम्पैक्ट प्लेयर: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, मंगेश यादव, इम्पैक्ट खिलाड़ी- सुयश शर्मा.

एसआरएच की संभावित प्लेइंग XI और इम्पैक्ट प्लेयर: ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंदु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, इम्पैक्ट खिलाड़ी-शिवम मावी

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RCB vs SRH: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल में अब तक 26 मुकाबले हुए हैं. यहां पर पलड़ा ऑरेंज आर्मी का भारी है. SRH ने 13 मुकाबले जीते हैं, जबकि 11 मैच RCB के नाम रहा है. दो मुकाबले का नतीजा नहीं निकला है. वहीं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 9 बार टक्कर हुई है. 5 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, 3 में SRH ने बाजी मारी है और एक मैच का नतीजा नहीं निकला था.

(ये भी पढ़ें: IPL 2026 में आगाज से पहले ही RCB पर आफत, एक साथ 2 स्टार खिलाड़ी बाहर, पाटीदार की बढ़ी टेंशन, अब ये होगी Playing XI?)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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