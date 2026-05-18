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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: चाहे कोई कितना भी दम लगा ले, RCB अब पॉइंट्स टेबल के शिखर पर ही रहेगी, क्वालीफायर-1 में किससे होगा सामना?

IPL 2026: चाहे कोई कितना भी दम लगा ले, RCB अब पॉइंट्स टेबल के शिखर पर ही रहेगी, क्वालीफायर-1 में किससे होगा सामना?

IPL 2026: 3 मैचों में 18 अंक और +1.065 नेट रन रेट के साथ RCB पॉइंट्स टेबल के शिखर पर बैठी है. ग्रुप स्टेज में अभी 8 मुकाबले और होने हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात पक्की है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप-2 से बाहर नहीं होगी. अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले स्थान पर ही बनी रहेगी. आइए जानते हैं पूरा समीकरण क्या है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 18, 2026, 08:39 PM IST
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IPL 2026 के क्वालीफायर-1 में किससे खेलेगी RCB? (iplt20.com)
IPL 2026 के क्वालीफायर-1 में किससे खेलेगी RCB? (iplt20.com)

IPL 2026: 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले सीजन ट्रॉफी जीतने का ख्वाब पूरा करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2026 में भी धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. RCB इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. पिछले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर टॉप-4 में अपनी जगह पक्की कर ली. 13 मैचों में 18 अंक और +1.065 नेट रन रेट के साथ RCB पॉइंट्स टेबल के शिखर पर बैठी है. ग्रुप स्टेज में अभी 8 मुकाबले और होने हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात पक्की है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप-2 से बाहर नहीं होगी. अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले स्थान पर ही बनी रहेगी. आइए जानते हैं पूरा समीकरण क्या है.

RCB का क्वालीफायर-1 खेलना तय

RCB ना सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है, बल्कि ये भी सुनिश्चित हो गया है कि वो 26 मई को धर्मशाला में होने वाले प्लेऑफ के क्वालीफायर-1 भी खेलेगी. मौजूदा स्थिति को देखें तो आरसीबी के पास 20 अंकों तक पहुंचने का मौका है. ग्रुप स्टेज में उनका आखिरी मैच शुक्रवार, 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. RCB का नेट रन रेट भी बाकी टीमों के मुकाबले बहुत बेहतर है. यही वजह है कि अगर उनका सफर 18 अंक पर भी खत्म हुआ, फिर भी उन्हें कोई टॉप-2 से नीचे नहीं खिसका सकता है.

18 अंक तक पहुंच सकती हैं ये 2 टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद ही वो 2 टीमें हैं, जो पॉइंट्स टेबल पर 18 अंकों तक पहुंच सकती है. SRH के खाते में फिलहाल 12 मैचों में 14 अंक हैं. अगर वो बाकी बचे दो मुकाबलों में जीत हासिल करती है तो उनके 18 अंक हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद RCB के नेट रन रेट से आगे निकलने का कम चांस है. गुजरात टाइटंस के खाते में 13 मैचों में 16 अंक हैं. जीटी का आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये मैच जीतकर गुजरात 18 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन उनके लिए भी RCB के नेट रन रेट से आगे निकलना आसान नहीं है. अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिरी मैच में बड़े अंतर से नहीं हारती है तो वो पॉइंट्स टेबल के शिखर पर ही रहेगी.

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क्वालीफायर-1 में किससे होगा सामना?

अब बड़ा सवाल ये भी है कि 26 मई को धर्मशाला में होने वाले क्वालीफायर-1 में RCB का सामना किससे होगा? मौजूदा स्थिति को देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस रेस में गुजरात टाइटंस सबसे आगे है. हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 18 अंक तक पहुंचने का मौका है. थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय है कि क्वालीफायर-1 में RCB का सामना इन्हीं दो में से किसी एक टीम से होगा.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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