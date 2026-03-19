'RCB अब 3-4 ट्रॉफी जीतेगी'... दिग्गज AB de Villiers ने कर दिया कोहली के 'प्लान' का खुलासा, बताया कैसे हकीकत बनेगा ये सपना

IPL 2026: एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में 2011 से 2021 तक आरसीबी के लिए 11 सीजन खेले. वो आरसीबी के खेमे को बढ़िया तरह से जानते हैं. कोहली के अच्छे दोस्त भी हैं. आईपीएल 2026 से ठीक पहले एबी ने एक बड़ा दावा किया है.
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IPL 2026: 28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का रोमांच शुरू होने वाला है. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपना खिताब बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. ओपनिंग मुकाबले में आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रहने वाली है. यह मुकाबला खास होगा, क्योंकि सीजन का पहला मैच है और पहले ही मुकाबले में तूफानी खिलाड़ियों से सजी दो बड़ी टीमें भिड़ेंगी. इस मैच से पहले आरसीबी के लिए सालों तक मैच विनर रहे एबी डिविलियर्स ने दावा किया है कि आरसीबी के पास ना सिर्फ खिताब डिफेंड करने की ताकत है, बल्कि ये टीम 3-4 ट्रॉफियां जीतेगी. एबी ने यह दावा विराट कोहली के उस प्लान का खुलासा करते हुए कहा, जो कोहली पिछले 18 सालों में आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में कई बार बता चुके हैं.
आईपीएल 2026 से पहले RCB टीम को लेकर एबी डिविलियर्स ने जियोस्टार से बातचीत में बड़ी बात कही. उन्हें पूरा भरोसा है कि आरसीबी के पास जो टीम है, वो खिताब जीतने का माद्दा रखती है. एबी ने ये भी बताया कि अब आरसीबी सिर्फ विराट पर निर्भर नहीं है, बल्कि टीम में कई मैच विनर्स हैं. एबी ने कहा, 'विराट के आसपास जुझारू खिलाड़ियों की एक टीम है, जो ट्रॉफी जीतने के लिए बेताब हैं. मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं. टीम लगभग एक जैसी है, उन्हें ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़े, और उनके पास यह मानने का अच्छा कारण है कि वे आने वाले सीजन में फिर से जीत हासिल कर सकते हैं.'
एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम, विराट कोहली का अनुभव और टीम की प्लानिंग पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि 'विराट कोहली अभी भी फ्रेंचाइजी की धड़कन हैं और अपने प्रदर्शन से टीम में ऊर्जा लाते हैं. अब ऐसा लगता है कि वे अकेले टीम का बोझ नहीं उठा रहे हैं. टीम में ऐसे खिलाड़ी आ चुके हैं, जो हर फेज में रन बना सकते हैं. मैंने अपनी जिंदगी में उनके जैसा काम करने का तरीका किसी और का नहीं देखा. मुझे उनसे एक शानदार सीजन की उम्मीद है. कोहली पूरी तरह तैयार होंगे, लेकिन अब RCB में जीत के लिए कई खिलाड़ी मौजूद हैं. विराट और RCB का रिश्ता हमेशा खास रहेगा और यह नहीं बदलेगा.'
एबी ने विराट कोहली के उस सपने का खुलासा भी किया है, जो बैक टू बैक 3-4 खिताब जीतना चाहते हैं. एबी ने बताया कि 'आपको याद होगा कि कोहली ड्रेसिंग रूम में अक्सर इसके बारे में कहते थे, "अगर हम एक ट्रॉफी जीत लेते हैं, तो हम जल्दी ही दो, तीन, चार जीत लेंगे." मुझे इस बात पर पूरा यकीन है. मुझे लगता है कि आरसीबी अब उस स्थिति में है, जहां वे लगातार जीत हासिल कर सकते हैं, शायद लगातार दो या तीन ट्रॉफी जीत सकते हैं.' एबी ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि आरसीबी के पास एक ऐसी टीम है, जो 3-4 ट्रॉफियां जीतने के सपने को हकीकत बना सकती है.
विराट कोहली 2008 से आईपीएल खेल रहे हैं. उन्होंने पूरा करियर एक ही टीम यानी आरसीबी के लिए खेला है. वो इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली के नाम 267 मैचों में 39.54 की औसत से 8661 रन दर्ज हैं. आरसीबी ने 2025 में 18 साल बाद पहला खिताब जीता था. अब देखना होगा कि वो लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीत पाती है या नहीं.
आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये और मंगेश यादव को 5.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स को 75 लाख रुपये, जैकब डफी को 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. युवा खिलाड़ियों में आरसीबी के पास नए चेहरों के तौर पर सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान आए हैं. इन सभी को टीम ने 30-30 लाख में अपने साथ जोड़ा है.
रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, देवदत्त पडिक्कल, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथेल, सुयश शर्मा, रसिख सलाम, नुवान तुषारा, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, स्वास्तिक चिकारा, सात्विक देसवाल, मनोज भंडागे, विहान मनोज मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, अभिनंदन सिंह.
28 मार्च (शनिवार)- आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, बेंगलुरु
01 अप्रैल (बुधवार)- आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु
04 अप्रैल (शनिवार)- आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई
08 अप्रैल (बुधवार)- आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली
12 अप्रैल (रविवार)- आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स, बेंगलुरु
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