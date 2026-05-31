IPL 2026: अहमदाबाद में RCB की 'विराट जीत', लगातार दूसरी बार IPL ट्रॉफी पर कब्जा, फाइनल में गुजरात टाइटंस का तोड़ा सपना

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस ऐतिहासिक जीत के बाद जमकर आतिशबाजी हुई है. IPL के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ऐसी तीसरी टीम बन गई है, जिसने अपने खिताब का सफल तरीके से बचाव किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इससे पहले पिछले साल भी IPL 2025 का खिताब जीता था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2010 और 2011 में लगातार अपने IPL खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था. वहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई ने साल 2019 और 2020 में लगातार 2 खिताब के साथ ट्रॉफी डिफेंड की थी.

अहमदाबाद में RCB की 'विराट जीत'

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) को 12 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से हरा दिया है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. गुजरात टाइटंस (GT) ने फाइनल में इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को जीत के लिए 156 रन का टारगेट रखा. लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस तरह रजत पाटीदार की कप्तानी में IPL 2025 के बाद IPL 2026 की ट्रॉफी भी जीत ली.

विराट कोहली ने ठोका धमाकेदार अर्धशतक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने धमाकेदार अर्धशतक ठोकते हुए 42 गेंद पर नाबाद 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. विराट कोहली ने 178.57 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 3 छक्के उड़ाए. विराट कोहली के अलावा वेंकटेश अय्यर ने ओपनिंग करते हुए 16 गेंद पर 32 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली. वेंकटेश अय्यर ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके अलावा टिम डेविड ने 141.18 की स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 17 गेंद पर 24 रनों की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल में 155 रन ही बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम

टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लेने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 155 रन पर रोक दिया है. पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द साबित हुई गुजरात टाइटंस (GT) की साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी इस मैच में नहीं चली. सुदर्शन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने, जबकि शुभमन गिल 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हुए. सुदर्शन और गिल पर पूरे टूर्नामेंट में निर्भर रही गुजरात टाइटंस (GT) की बल्लेबाजी इस अहम मैच में दोनों की असफलता के बाद पूरी तरह साधारण नजर आई. गुजरात टाइटंस (GT) ने लगातार विकेट गंवाए.

गुजरात टाइटंस ने लगातार विकेट गंवाए

वाशिंगटन सुंदर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सके और अंत तक नाबाद लौटे. सुंदर 37 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद लौटे. सुंदर की पारी की वजह से ही आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 तक पहुंच सकी. गुजरात टाइटंस (GT) के लिए निशांत सिंधु 18 गेंदों पर 20, जोस बटलर 23 गेंदों पर 19, अरशद खान 6 गेंदों पर 15 और राहुल तेवतिया 5 गेंदों पर 7, राशिद खान 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए. रबाडा 3 रन बनाकर नाबाद रहे.

RCB के गेंदबाजों ने मचाई तबाही

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की गेंदबाजी पर गौर करें तो रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके अलावा, जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 और क्रुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया. जैकब डफी ने 4 ओवर में 38 रन दिए उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ फाइनल मैच के दौरान 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 सीजन में 28 विकेट हासिल किए हैं और वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में कैगिसो रबाडा (29 विकेट) के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं.