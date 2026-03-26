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Hindi Newsक्रिकेटक्या बदल जाएगा RCB का नाम? नई मालकिन अन्यन्या बिड़ला का चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा माजरा

क्या बदल जाएगा RCB का नाम? नई मालकिन अन्यन्या बिड़ला का चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा माजरा

आदित्य बिड़ला ग्रुप के आरसीबी को खरीदने के बाद एक और चर्चा काफी तेज हो गई थी और वह चर्चा है कि किंग कोहली की टीम का नाम बदलने की. इस पूरे मामले पर टीम की मालकिन अनन्या बिड़ला ने अपना रुख साफ किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:39 PM IST
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) के नए मालिक बनने के बाद टीम का नाम बदलेगा या नहीं, यही सवाल इस समय फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है. आदित्य बिरला समूह (एबीजी) के नेतृत्व वाले एक समूह ने मंगलवार को इस आईपीएल टीम को उसके मौजूदा मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से करीब 1.78 अरब डॉलर (लगभग 16,706 करोड़ रुपये) में पूरी तरह खरीद लिया है.इस सौदे में एबीजी के साथ ब्लैक स्टोन की स्थायी निजी इक्विटी रणनीति, बीपीईए (जिसके सीईओ वायरल पटेल हैं), अमेरिकी निवेशक डेविड ब्लिट्जर की कंपनी बोल्ट वेंचर्स और मीडिया समूह टाइम्स ऑफ इंडिया भी शामिल हैं.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की उन आठ पुरानी टीमों में शामिल है, जो 2008 में लीग शुरू होने के समय से लगातार खेल रही हैं. टीम ने अपना पहला आईपीएल खिताब 2025 में जीता था.

अनन्या ने किया साफ

वहीं, आदित्य बिरला समूह से जुड़ी अहम सदस्य अनन्या बिरला की एक सोशल मीडिया पोस्ट से यह संकेत मिला है कि टीम का नाम बदला नहीं जाएगा. अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आरसीबी अपने मौजूदा नाम के साथ ही आगे खेलेगी.आरसीबी की इस बड़ी बिक्री पर बात करते हुए, जिसने उसे आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बना दिया है.

USL में हुआ फैसला

यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) ने अपने बयान में जानकारी दी कि कंपनी के बोर्ड की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. यूएसएल ने बताया कि उसने अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी एक कंसोर्टियम को बेचने के लिए अंतिम समझौते पर साइन कर दिए हैं.आगे बयान में कहा गया कि इस कंसोर्टियम में आदित्य बिरला ग्रुप (एबीजी), टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन की स्थायी प्राइवेट इक्विटी शाखा बीएक्सपीई शामिल हैं. यह पूरा सौदा करीब 166.6 अरब रुपये नकद में तय हुआ है.

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पुरुष और महिला टीम शामिल

इस डील में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पुरुष टीम के साथ-साथ महिला टीम (डब्ल्यूपीएल) भी शामिल है.बयान में बताया गया कि रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) ही उस फ्रेंचाइजी की मालिक और संचालक कंपनी है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में हिस्सा लेती है.यूएसएल ने आगे कहा कि जैसे ही यह सौदा पूरा होगा, आरसीएसपीएल के जरिए इस कंसोर्टियम को आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों टीमों के मालिकाना हक और संचालन की जिम्मेदारी मिल जाएगी.इस घोषणा के साथ ही आरसीएसपीएल की रणनीतिक समीक्षा प्रक्रिया भी खत्म हो गई, जिसे यूएसएल ने 5 नवंबर 2025 को शुरू किया था.

ये भी पढ़ें: IND VS AUS: क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का ऐलान, देखें साल 2027 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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