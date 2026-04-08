असली विजेता तो हार्दिक पांड्या हैं... हारकर भी जीता दिल, वैभव सूर्यवंशी के साथ मैच की सबसे वायरल तस्वीर

IPL 2026 Hardik Pandya vs Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने दिग्गज जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में दो छक्के जड़कर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराया. कप्तान हार्दिक पांड्या भी सूर्यवंशी की निडरता के कायल हो गए.
Trending Photos
IPL 2026 Hardik Pandya vs Vaibhav Suryavanshi: गुवाहाटी में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के मैच में 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और दिग्गज जसप्रीत बुमराह के बीच एक यादगार मुकाबला देखने को मिला. इस युवा खिलाड़ी ने रफ्तार के जादूगर बुमराह के एक ही ओवर में दो शानदार छक्के जड़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. बारिश के कारण 11-11 ओवर के इस मैच में सूर्यवंशी ने महज 14 गेंदों में 39 रन कूट डाले, जिसकी बदौलत राजस्थान ने सिर्फ 2.4 ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया.
मैच के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या भी उनकी बल्लेबाजी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सूर्यवंशी को विशेष अंदाज में बधाई दी. हार्दिक ने मैच के बाद सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा, "16 या 17 साल के लड़के को इस तरह निडर होकर खेलते देखना वाकई अद्भुत है. हमने खेल की तैयारी के दौरान उनके बारे में काफी चर्चा की थी."
हार्दिक ने वैभव को दी शुभकामनाएं
हार्दिक ने आगे कहा कि जिस तरह की निडरता और शॉट्स सूर्यवंशी के पास हैं, वह काबिले तारीफ हैं. उन्होंने युवा बल्लेबाज को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं. हार्दिक ने मैच के बाद वैभव से मुलाकात की. उन्होंने राजस्थान के इस युवा स्टार को शाबाशी दी. हार्दिक के साथ वैभव की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इसे लोगों ने काफी पसंद और शेयर किया है.
Hardik Pandya praises Vaibhav Sooryavanshi after fearless knock
Young star earns respect straight from the opposition captain
This is how future superstars are born#IPL #RRvMI #RRvsMI pic.twitter.com/blbte1yC7p
— (@XBreakingNewsIN) April 8, 2026
यशस्वी और सूर्यवंशी की जोड़ी ने मैदान पर तबाही मचाई?
मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश कर दी. राजस्थान ने 11 ओवर में 150/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया. यशस्वी ने 32 गेंदों में नाबाद 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए महज 30 गेंदों में 80 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसमें दोनों के बीच कुल नौ छक्के शामिल थे. यशस्वी ने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाकर शुरू से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा.
Mumbai Indians Captain Hardik Pandya Praises to Vaibhav Sooryavanshi..#VaibhavSooryavanshi #HardikPandya #RRvsMI #Guwahati pic.twitter.com/OXzOHmD6Kd
— Cricket Guru (@CricketGuru_CG) April 7, 2026
ये भी पढ़ें: यशस्वी का 'स्पेशल' शतक, सैमसन-बटलर के क्लब में शामिल, मुंबई के खिलाफ प्रचंड रिकॉर्ड
मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर दबाव में बिखरा
151 रनों के भारी-भरकम लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही. प्रति ओवर 13 से अधिक रनों की जरूरत के बीच मुंबई का टॉप ऑर्डर पूरी तरह विफल रहा. रयान रिकलटन (8), रोहित शर्मा (5) और सूर्यकुमार यादव (6) सस्ते में पवेलियन लौट गए, जिससे मुंबई की टीम 3 ओवर के भीतर ही 23 रन पर 3 विकेट खोकर संकट में आ गई. तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ बरकरार रखी और मुंबई को मैच में वापसी का मौका नहीं दिया.
ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में भूचाल, क्रिकेट बोर्ड हुआ बर्खास्त, दिग्गज क्रिकेटर को सौंपी कमान
रदरफोर्ड की पारी मुंबई को हार से बचा सकी
मैच के अंतिम चरणों में राजस्थान की फील्डिंग में कुछ ढिलाई देखने को मिली, जिसका फायदा उठाते हुए शेरफेन रदरफोर्ड ने मात्र 8 गेंदों में 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि, राजस्थान ने जल्द ही नियंत्रण वापस पा लिया जब संदीप शर्मा ने डाइव लगाकर रदरफोर्ड का एक शानदार लो-कैच लपका. अंततः मुंबई की टीम 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी और राजस्थान ने 27 रनों से शानदार जीत दर्ज कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया.