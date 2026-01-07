36 मैच और 81 विकेट.. T20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेगा ये रिकॉर्डधारी, 2025 में मचाई तबाही

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में महज एक महीना बचा है. सभी टीमों ने इसके लिए तैयारी कर ली है. न्यूजीलैंड ने भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. इस स्क्वॉड में टीम ने ऐसे रिकॉर्डधारी को जगह दी है जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा. 1064 T20I कैप वाली एक अनुभवी टीम में एकमात्र नए खिलाड़ी हैं. वह न्यूजीलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं. 2025 में उन्होंने अविश्वसनीय प्रदर्शन कर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था.

36 मैच में 81 विकेट

ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि टीम के शानदार पेसर जैकब डफी हैं. 2025 में 36 मैचों में 17 की औसत से कुल 81 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर साल खत्म किया, जिससे उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना 79 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया. टीम की कप्तानी मिच सेंटनर करेंगे, जो अपने नौवें सीनियर ICC ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेने वाले है. बाकी टीम जानी-पहचानी है, जिसमें लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और एडम मिल्ने तेज गेंदबाज हैं और जिमी नीशम तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं.

दमदार बॉलिंग यूनिट

कप्तान के अलावा, चार और स्पिन विकल्प हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज ईश सोढ़ी एकमात्र स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र भी हैं. सैंटनर और सोढ़ी के लिए, भारत में T20 वर्ल्ड कप एक तरह से पूरा चक्र होगा. दोनों खिलाड़ियों ने 2016 में इसी टूर्नामेंट में, जो भारत में ही हुआ था, अपना नाम बनाया था.

बैटिंग में कितना है दम?

फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल और टिम सीफर्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं. टिम सीफर्ट विकेटकीपिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने के बाद टीम में शामिल होंगे. इस बीच, काइल जैमीसन तेज गेंदबाजी रिजर्व के तौर पर टीम के साथ यात्रा करेंगे. मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टीम में सभी तरह के खिलाड़ी हैं. 'हमेशा की तरह, टीम का बैलेंस बहुत जरूरी है. हमारे पास बैटिंग में काफी पावर और स्किल है, क्वालिटी बॉलर हैं जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, साथ ही पांच ऑलराउंडर हैं जो सभी कुछ अलग लेकर आते हैं.'

टी20 WC के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी ट्रैवलिंग रिजर्व: काइल जैमीसन.