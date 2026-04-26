986 रन, 59 छक्के... IPL इतिहास का रिकॉर्डतोड़ शनिवार, T20 में मचा ऐसा 'तांडव', त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

IPL Record Breaking Day: आईपीएल 2026 में शनिवार, 25 अप्रैल को दो मुकाबले खेले गए. दोपहर के मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से हुआ और शाम में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से हुई. इन दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव दिखाया, जिसे फैंस हमेशा याद रखेंगे. हालांकि, दोनों मैचों में पिटाई खाने वाले गेंदबाज इस दिन को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करेंगे. 25 अप्रैल, 2026 आईपीएल के इतिहास का रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन बन गया है, जहां रनों की ऐसी सुनामी आई कि पुराने रिकॉर्ड्स इसमें बह गए और IPL में नई कहानी लिखी गई.

शनिवार, 25 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिन के मुकाबले में पंजाब किंग्स से दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत केएल राहुल ने की. स्टार बल्लेबाज ने 67 गेंदों पर 152 रनों की करिश्माई पारी खेली, लेकिन उनकी इस पहाड़नुमा पारी पर भी पानी फिर गया.

25 अप्रैल, 2026: आईपीएल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन

पहला रिकॉर्ड: एक दिन में सबसे ज्यादा रन

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आईपीएल 2026 में शनिवार, 25 अप्रैल को हुए दोनों मुकाबलों को मिलाकर कुल 986 रन बने. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. उसके बाद पंजाब किंग्स ने 18.5 ओवरों में ही 265 रन बनाकर आसानी से इस पहाड़ को चढ़ लिया. आईपीएल इतिहास के 19 सालों में कभी भी एक दिन में इतने सारे रन नहीं बने थे.

दूसरा रिकॉर्ड: एक दिन में सबसे ज्यादा छक्के

जाहिर सी बात है कि जब एक दिन में 986 रन बनेंगे तो छक्कों की बरसात तो होगी ही. 25 अप्रैल, 2025 को यही हुआ. DC बनाम PBKS और SRH vs RR के मुकाबलों को मिलाकर कुल 59 छक्के लगे. आईपीएल इतिहास में कभी भी एक दिन में इतनी छक्कों की बारिश नहीं हुई थी.

तीसरा रिकॉर्ड: एक दिन में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

शनिवार को हुए दोनों मुकाबलों को मिलाकर कुल 8 बल्लेबाजों ने 50 रनों का आंकड़ा क्रॉस किया, जिनमें केएल राहुल (152*), नीतीश राणा (91), प्रभसिमरन सिंह (76), श्रेयस अय्यर (71), वैभव सूर्यवंशी (103), ध्रुव जुरेल (51), अभिषेक शर्मा (57) और ईशान किशन (74) शामिल हैं.

चौथा रिकॉर्ड: टी20 में सबसे सफल रन चेज

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों का पीछा कर पंजाब किंग्स ने इतिहास रच दिया. ये किसी भी टी20 मैच में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड है. इस मामले में पंजाब किंग्स ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है. इससे पहले 2024 में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया था.

पांचवां रिकॉर्ड: टी20 में किसी भारतीय द्वारा बेस्ट स्कोर

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 152 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके साथ ही वो टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से किसी मैच में उच्चतम स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

छठा रिकॉर्ड: एक इनिंग में किसी भारतीय के सबसे ज्यादा सिक्स

ये कीर्तिमान 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने रचा. सवाई मानसिंह स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलरों की गेंद को हवाई यात्रा पर भेजते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 12 छक्के उड़ाए. आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी ने एक मैच में इतने छक्के नहीं मारे थे.