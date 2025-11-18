फील्डिंग के मैदान में तहलका, 1 टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले दिग्गज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से बढ़त ले चुकी है. पहले मैच में टीम इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही थी. 30 नवंबर से आखिरी मैच की शुरुआत होगी .देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया उस मैच को अपने नाम कर पाती है. या फिर क्लीन स्वीप हो जाएगी. टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें गेंदबाज और बल्लेबाज का जमकर नाम होता है, मगर फील्डर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है. ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में, जो की फील्डरों के नाम रहा है.

जैक ग्रेगरी

साल 1920/21 की एशेज के दौरान जैक ग्रेगरी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने फील्ड पर गजब की फूर्ती दिखाते हुए कमाल का प्रदर्शन किया. इस सीरीज के दौरान उन्होंने 5 मैचों की सीरीज के दौरान 15 कैच लपकने का कारनामा किया. खास बात ये है कि उनकी स्लीप में तेज-तर्रार फील्डिंग के लिए दुनिया भर में वह जाने गए. वह आज भी टेस्ट इतिहास के एक सीरीज में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी हैं.

केएल राहुल

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का नाम है. उन्होंने न सिर्फ बल्ले से बल्कि फील्ड पर भी अपने बेबाक अंदाज से एक जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. बता दें कि साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही पटौदी ट्रॉफी के दौरान लोकेश राहुल ने 5 सीरीज के 9 पारियों में 14 कैच लपकर इतिहास रच दिया. वह भारत की तरफ से एक सीरीज में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं, ओवरऑल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

ग्रेग चैपल

लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्रेग चैपल का नाम है. वह अपनी शानदार फील्डिंग के लिए खूब मशहूर थे. एशेज 1974/75 के दौरान उन्होंने 6 मैचों की 11 पारियों में 14 कैच लपकने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. इसी के साथ उनका नाम भी इस फेहरिस्त में जुड़ गया था. जिस तरीके से वह अनुमान लगाकर स्लिप में खड़े होते थे, उसके बाद अपने तेज-तर्रार आउट फील्ड के लिए वो पूरे क्रिकेट जगत में जाने गए. वह अपनी इस परफॉर्मेंस के लिए आज भी याद किए जाते हैं.

