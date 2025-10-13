टेस्ट क्रिकेट का अजूबा... 8 सालों बाद रचा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज की इस जोड़ी का धमाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शानदार खेल देखने को मिला. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जुझारू प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को पस्त कर के रख दिया. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी समाप्त होने वाली थी, लेकिन जस्टिन ग्रिव्स और जेडन सील्स ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को रूला कर रख दिया. दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी करके क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए. साल 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब विरोधी टीम के बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा जोड़ दिया हो. सील्स और ग्रीव्स ने के इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप से नया रिकॉर्ड कायम हो गया.

10वें विकेट की पार्टनरशिप

साल 2010 के बाद मोइसेस हेनरिक्स और नाथन लियोन के बीच चेन्नई में खेले गए मुकाबले में 66 रनों की पार्टनरशिप हुई. उसके बाद साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के बीच पुणे में खेले गए मुकाबले में 55 रनों की साझेदारी देखने को मिली थी. अब साल 2025 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और अब के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स के बीच 10वें विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी देखने को मिली.

भारत के खिलाफ 10वें विकेट की साझेदारी

सर फ्रैंक वॉरेल- वेस्ली विनफील्ड हॉल- 98* vs भारत (1962), एंडी फ्लॉवर- हेनरी ओलोंगा 97* vs भारत (2000), इमरान खान- तौसीफ अहमद 81 vs भारत ( 1987).

Add Zee News as a Preferred Source

2-0 कर पाएगा भारत?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. भारत ने पहली पारी में 518 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 और दूसरी पारी में 390 रन ही बना पाई. 117 रनों का पीछे करने उतरी टीम इंडिया दिन के चौथे दिन जीत से अब कुछ ही रनों से पीछे हैं. भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम काम कर लेगी.

ये भी पढ़ें: 954 विकेट...क्रिकेट का मास्टर, क्लासरूम का स्टार, इंजीयनरिंग की डिग्री के साथ मैदान पर भी काटा गदर