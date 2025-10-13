Advertisement
trendingNow12960070
Hindi Newsक्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट का अजूबा... 8 सालों बाद रचा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज की इस जोड़ी का धमाल

Justin Greaves Jayden Seales: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शानदार खेल देखने को मिला. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जुझारू प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को पस्त कर के रख दिया.सील्स और ग्रीव्स ने के इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप से नया रिकॉर्ड कायम हो गया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Justin Greaves Jayden Seales
Justin Greaves Jayden Seales

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शानदार खेल देखने को मिला. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जुझारू प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को पस्त कर के रख दिया. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी समाप्त होने वाली थी, लेकिन जस्टिन ग्रिव्स और जेडन सील्स ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को रूला कर रख दिया. दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी करके क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए.  साल 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब विरोधी टीम के बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा जोड़ दिया हो. सील्स और ग्रीव्स ने के इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप से नया रिकॉर्ड कायम हो गया.

10वें विकेट की पार्टनरशिप
साल 2010 के बाद मोइसेस हेनरिक्स और नाथन लियोन के बीच चेन्नई में खेले गए मुकाबले में 66 रनों की पार्टनरशिप हुई. उसके बाद साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के बीच पुणे में खेले गए मुकाबले में 55 रनों की साझेदारी देखने को मिली थी. अब साल 2025 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और अब के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स के बीच 10वें विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी देखने को मिली. 

भारत के खिलाफ 10वें विकेट की साझेदारी
सर फ्रैंक वॉरेल- वेस्ली विनफील्ड हॉल- 98* vs भारत (1962), एंडी फ्लॉवर- हेनरी ओलोंगा 97* vs भारत (2000), इमरान खान- तौसीफ अहमद 81 vs भारत ( 1987).

Add Zee News as a Preferred Source

2-0 कर पाएगा भारत?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. भारत ने पहली पारी में 518 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 और दूसरी पारी में 390 रन ही बना पाई.  117 रनों का पीछे करने उतरी टीम इंडिया दिन के चौथे दिन जीत से अब कुछ ही रनों से पीछे हैं. भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम काम कर लेगी. 

ये भी पढ़ें: 954 विकेट...क्रिकेट का मास्टर, क्लासरूम का स्टार, इंजीयनरिंग की डिग्री के साथ मैदान पर भी काटा गदर

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Justin Greaves Jayden Seales

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट