Advertisement
trendingNow13066043
Hindi Newsक्रिकेटजिस ODI को सबसे आसान बताकर कोहली पर कसा तंज, उस फॉर्मेट में मांजरेकर का कैसा रहा प्रदर्शन? हैरान कर देंगे आंकड़े

जिस ODI को सबसे आसान बताकर कोहली पर कसा तंज, उस फॉर्मेट में मांजरेकर का कैसा रहा प्रदर्शन? हैरान कर देंगे आंकड़े

Sanjay Manjrekar ODI Stats: पूर्व भारतीय बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट संजय मांजरेकर एक बार फिर विराट कोहली की आलोचना कर फैंस के निशाने पर आ गए हैं. मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि उन्हें दुख होता है जब वो जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को टेस्ट में शतक बनाते देखते हैं और फिर सोचते हैं कि विराट कोहली इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप से रिटायरमेंट लेते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस ODI को सबसे आसान बताकर कोहली पर कसा तंज, उस फॉर्मेट में मांजरेकर का कैसा रहा प्रदर्शन?
जिस ODI को सबसे आसान बताकर कोहली पर कसा तंज, उस फॉर्मेट में मांजरेकर का कैसा रहा प्रदर्शन?

Sanjay Manjrekar ODI Stats: पूर्व भारतीय बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट संजय मांजरेकर एक बार फिर विराट कोहली की आलोचना कर फैंस के निशाने पर आ गए हैं. मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि उन्हें दुख होता है जब वो जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को टेस्ट में शतक बनाते देखते हैं और फिर सोचते हैं कि विराट कोहली इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप से रिटायरमेंट लेते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना है.

संजय मांजरेकर की मानें तो ODI क्रिकेट टेस्ट और T20 की तुलना में सबसे आसान फॉर्मेट है. उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा कि टेस्ट सबसे कठिन है और टी20 की भी अलग चुनौती है, लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट सबसे आसान है. उन्होंने विराट कोहली का नाम लेकर उनकी आलोचना की है. बड़ा सवाल ये है कि जिस ODI क्रिकेट क सबसे आसान फॉर्मेट बताकर संजय मांजरेकर विराट कोहली की आलोचना कर रहे हैं, उसमें उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है? आइए जानते हैं. 

ODI में संजय मांजरेकर का रिकॉर्ड कैसा है?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर एक स्टाइलिश बल्लेबाज थे. उनके पिता विजय मांजरेकर भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम थे और उन्होंने 55 टेस्ट में प्रतिनिधित्व किया था. संजय ने 1987 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. अगले साल यानी 1988 में उन्हें ODI खेलने का भी मौका मिला. संजय मांजरेकर ने भारत के लिए 74 ODI खेले और 33.23 की औसत से 1994 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने इस फॉर्मेट में सिर्फ एक शतक और 15 अर्धशतक जड़े. बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो संजय मांजरेकर ने इस फॉर्मेट में 37 टेस्ट खेले और 37.14 की औसत से 2043 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 9 फिफ्टी शामिल है.

 

संजय मांजरेकर ने विराट कोहली पर क्या कहा?

अपने रुख को स्पष्ट करते हुए संजय मांजरेकर ने कहा कि अगर कोहली तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लेते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया, वह यह थी कि कोहली ने 'सबसे आसान प्रारूप' वनडे को ही चुना, जबकि लाल गेंद वाले क्रिकेट में हो रही गलतियों को सुधारने से इनकार कर दिया. उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि कोहली टेस्ट में लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे थे और उनका औसत 30.00 से भी कम था, लेकिन उन्होंने कभी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की.

ये भी पढ़ें: स्टीव स्मिथ है तो मुमकिन है! ऐतिहासिक शतक से पहले दिखाया बाउंसर खेलने का नया तरीका, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Manjrekar

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला