224 दिन बाद वापसी और डक... 27 पारियों में पहली बार हो गया विराट के साथ 'कांड', क्या ये है रेड अलर्ट?

India vs Australia 1st ODI: जिसका डर था, आखिरकार वही हुआ. 224 दिनों बाद भारत के दो धाकड़ खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे. दोनों के लिए ब्रॉडकास्टर से लेकर सोशल मीडिया तक में जोरदार माहौल बनाया गया. ऐसे में फैंस को इन दो दिग्गजों से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन सबकुछ इसके उलट हुआ. पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पहले वनडे मैच की शुरुआत अच्छी नहीं रही. रोहित और विराट महज 21 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए.

भारत का टॉप-4 फेल

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 14 गेंदों का सामना कर 8 रन बना सके. उन्हें जोश हेजलवुड ने मैथ्यू रेनशॉ के हाथों स्लिप में कैच कराया. उनके बाद विराट कोहली आए और सात गेंदों तक खाता नहीं खोल पाए. इसके बाद आठवीं गेंद पर वह पवेलियन लौट गए. मिचेल स्टार्क की गेंद पर कूपर कोनोली ने उनका कैच लिया. इतना ही नहीं, इन दो दिग्गजों के बाद कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चले. गिल 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए. नाथन एलिस की गेंद पर विकेटकीपर जोश फिलिप ने उनका कैच लिया. वहीं, अय्यर 24 गेंद पर 11 रन बनाकर हेजलवुड की बॉल पर फिलिप को कैच दे बैठे.

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार शून्य पर आउट

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों लगभग सात महीने बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे थे. दोनों खिलाड़ियों ने T20I और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. कोहली IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनका पहला खिताब दिलाने के बाद अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे थे. वह कुछ खास नहीं कर पाए औ शून्य पर आउट हो गए. यह पहला मौका है जब कोहली ऑस्ट्रेलिया में वनडे में शून्य पर आउट हुए हैं. 27 पारियों में पहली बार वह कंगारूओं के खिलाफ उनकी ही जमीन पर शून्य पर आउट हुए. वहीं, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में यह उनका तीसरा डक भी है.

विराट का सबसे लंबा डक

आठ गेंदों का सामना करने के बाद भी विराट खाता नहीं खोल पाए. वनडे में शून्य पर आउट होते हुए कोहली की दूसरी सबसे लंबी पारी है. इससे पहले 2023 विश्व कप के दौरान लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ वह 9 गेंदों पर शून्य पर आउट हुए थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 39वां डक

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह कोहली का 39वां शून्य (डक) है. भारत के लिए सभी प्रारूपों में केवल जहीर खान (43) और ईशांत शर्मा (40) के नाम ही उनसे अधिक डक हैं. मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल क्रिकेट में जेम्स एंडरसन के बाद कोहली को दो बार शून्य पर आउट करने वाले केवल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. कोहली को स्टार्क ने ऑफ स्टंप के बाहर एक लुभावनी गेंद डाली, जिस पर वह ड्राइव करने को मजबूर हुए, लेकिन गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर गई. वहां कूपर कोनोली ने डाइव लगाकर उसे लपक लिया. कोहली ने ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर फिर से बड़ी गलती की और ये उनके लिए टेस्ट के बाद वनडे में भी रेट अलर्ट हो सकता है. इस तरह की बॉल ने उन्हें हमेशा परेशान किया है. अब देखना है कि आने वाले मैचों में वह इससे कैसे बचते हैं.