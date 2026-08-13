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आज से लगातार 19 दिन गूंजेगी लाल गेंद की गूंज, WTC में तय हो जाएगा भारत-पाकिस्तान का भविष्य

Cricket Schedule: अगस्त में टेस्ट क्रिकेट का महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है. जानें भारत और पाकिस्तान के लिए WTC फाइनल की राह कितनी मुश्किल है और 19 दिनों के इस नॉन-स्टॉप टेस्ट एक्शन का पूरा शेड्यूल और समीकरण.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:00 AM IST
आज से लगातार 19 दिन गूंजेगी लाल गेंद की गूंज, WTC में तय हो जाएगा भारत-पाकिस्तान का भविष्य
Image Credit: शुभमन गिल, बाबर आजम, पैट कमिंस, जो रूट.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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