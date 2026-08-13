आज से लगातार 19 दिन गूंजेगी लाल गेंद की गूंज, WTC में तय हो जाएगा भारत-पाकिस्तान का भविष्य

Cricket Schedule: अगस्त का महीना लाल गेंद के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है. आज से क्रिकेट की दुनिया एक ऐतिहासिक नजारे की गवाह बनने जा रही है, जहां महीने के हर एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा. यह 19 दिनों का एक अटूट मैराथन होगा, जिसमें बैक-टू-बैक बड़े मुकाबले होंगे. इस क्रिकेट उत्सव में तीन बड़ी द्विपक्षीय सीरीज एक साथ या एक के बाद एक खेली जाएंगी.
ऑस्ट्रेलिया की टीम 13 से 26 अगस्त तक बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैच खेलेगी. श्रीलंका में भारतीय टीम 15 से 27 अगस्त तक दो मुकाबले खेलेगी. वहीं, पाकिस्तानी टीम 19 से 31 अगस्त के बीच इंग्लैंड में तीन मैचों की सीरीज में दो टेस्ट खेलेगी. तीसरा टेस्ट 9 सितंबर को शुरू होगी.
13 से 17 अगस्त: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, डार्विन, सुबह 10:00 बजे से.
15 से 19 अगस्त: भारत बनाम श्रीलंका, गॉल, सुबह 6:00 बजे से.
19 से 23 अगस्त: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, लीड्स, दोपहर 3:30 बजे से.
22 से 26 अगस्त: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, मैके, सुबह 5:30 बजे से.
23 से 27 अगस्त: भारत बनाम श्रीलंका, कोलंबो, सुबह 10:00 बजे से.
27 से 31 अगस्त: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, लॉर्ड्स, दोपहर 3:30 बजे से.
नॉन-स्टॉप मनोरंजन के साथ-साथ इस मैराथन का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की रैंकिंग पर भी बड़ा असर पड़ेगा. वर्तमान पॉइंट्स टेबल में फाइनल की रेस बहुत रोमांचक है. ऑस्ट्रेलिया 87.50 PCT (पॉइंट्स परसेंटेज) के साथ टॉप पर है. दक्षिण अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है. बांग्लादेश चौथे स्थान पर है, जबकि भारत 9 मैचों में 48.15 PCT के साथ फिलहाल पांचवें स्थान पर खिसक गया है. श्रीलंका छठे स्थान पर है. इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज तालिका में सबसे नीचे हैं.
शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.भारत को फाइनल की सुरक्षित दहलीज (लगभग 60% PCT) तक पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे 9 टेस्ट मैचों में करीब 78 और पॉइंट्स की जरूरत है. अगर भारत 7 मैच जीतता है, तो वह 63% PCT के साथ बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा. वहीं, 6 जीत और 2 ड्रॉ (80 पॉइंट्स) भी भारत को 60% की सुरक्षित सीमा तक पहुंचा सकते हैं.
दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम 22.22 PCT के साथ तालिका में काफी नीचे है और उसे अपने अभियान को बचाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा. इन 19 दिनों के लगातार क्रिकेट में खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और टीम की गहराई की असली परीक्षा होगी. यही समय तय करेगा कि क्या भारत और पाकिस्तान WTC फाइनल की रेस में बने रह पाएंगे या नहीं.