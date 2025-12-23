दो भाई दोनों तबाही.. पाकिस्तान के होकर इंग्लैंड में दबदबा, छोटा भाई U19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में बना उपकप्तान

इंग्लैंड के उभरते स्पिनर रेहान अहमद ने अपने प्रदर्शन के दम पर बड़ी पहचान बना ली है. अब उनके छोटे भाई भी छाए हुए हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है. टीम की उपकप्तानी रेहान अहमद के छोटे भाई फरहान के हाथों में है जबकि टीम के कप्तान थॉमस रेव हैं. अंडर 19 विश्व कप की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, जिसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे.

कौन हैं थॉमस रेव?

समरसेट के विकेटकीपर-बल्लेबाज थॉमस रेव ने हाल ही में इंग्लैंड लायंस के ऑस्ट्रेलिया दौरे में हिस्सा लिया था. इस टीम में नॉटिंघमशायर के ऑलराउंडर फरहान अहमद को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने ग्रेनाडा में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 मैचों की यूथ वनडे सीरीज के दौरान रेव की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभाली थी. फरहान अहमद बतौर उपकप्तान टीम का नेतृत्व करते रहेंगे. सेस्टरशायर के बाएं हाथ के स्पिनर अली फारूक को यंग लायंस के लिए पहली बार चुना गया है. वहीं, बात करें फरहान की तो उन्होंने इंग्लैंड में महज 17 साल की उम्र में काउंटी में हैट्रिक लेकर गदर काट दिया था और ये कारनामा करने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने थे. अब वर्ल्ड कप में भी फरहान पर नजरें रहेंगी.

क्या बोले कोच?

टीम के हेड कोच माइक यार्डी ने कहा, 'हमारे पास एक संतुलित टीम है, जिसमें खिलाड़ियों का एक मुख्य ग्रुप है. इन खिलाड़ियों के पास पहले से ही काउंटी का अनुभव है और जिन्होंने अंडर 19 में साथ खेलते हुए बेहतरीन तालमेल बनाया है, जो टूर्नामेंट के दौरान उनके काम आएगा. मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी जिम्बाब्वे जैसे खूबसूरत देश में वर्ल्ड कप खेलने का लुत्फ उठाते हुए अलग-अलग देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी काबिलियत दिखाने के मौके को भुनाएं.'

इंग्लैंड का पाकिस्तान से कब होगा मुकाबल?

अंडर 19 विश्व कप में 16 देश हिस्सा ले रहे हैं. इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी में है, जिसमें स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं. इंग्लैंड की टीम 16 जनवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी, जिसके बाद 18 जनवरी को जिम्बाब्वे का सामना करेगी. स्कॉटलैंड से इस टीम का सामना 21 जनवरी को होगा. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 3 टीमें 'सुपर सिक्स' स्टेज में आगे बढ़ेंगी. खिताबी मैच 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम

थॉमस रेव (कप्तान), फरहान अहमद (उपकप्तान), राल्फी अल्बर्ट, बेन डॉकिन्स, कैलेब फाल्कनर, अली फारूक, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, ल्यूक हैंड्स, मैनी लम्सडेन, बेन मेयस, जेम्स मिंटो, इशाक मोहम्मद, जो मूर्स, सेबेस्टियन मॉर्गन.