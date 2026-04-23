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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने चौंकाया, बल्लेबाज की जगह टीम में गेंदबाज की एंट्री, किसने किया बेन डकेट को रिप्लेस?

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने चौंकाया, बल्लेबाज की जगह टीम में गेंदबाज की एंट्री, किसने किया बेन डकेट को रिप्लेस?

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 में चौंकाने वाला फैसला किया है. उसने बेन डकेट की जगह इंग्लैंड के युवा लेग-स्पिनर रेहान अहमद को 75 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:25 PM IST
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दिल्ली कैपिटल्स. Photo Credit: BCCI
दिल्ली कैपिटल्स. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Delhi Capitals: आईपीएल 2026 के बीच दिल्ली कैपिटल्स ने एक हैरान करने वाला फैसला किया है. उसने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट की जगह एक स्पिनर को टीम में शामिल किया है. डकेट के हमवतन स्पिनर रेहान अहमद को दिल्ली के स्क्वॉड में शामिल किया गया है. 21 वर्षीय यह खिलाड़ी 75 लाख रुपये की राशि में इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा है.

दिलचस्प बात यह है कि कैपिटल्स ने अपने पहले से ही मजबूत स्पिन विभाग को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है. टीम में अक्षर पटेल, विपराज निगम, कुलदीप यादव और नीतीश राणा जैसे स्पिनर शामिल हैं. हालांकि, रेहान बल्ले से भी अच्छा योगदान देते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से अपनी प्रभावी लेग-स्पिन के लिए पहचाने जाते हैं.

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रेहान अहमद का इंटरनेशनल रिकॉर्ड

पाकिस्तानी मूल के लेग-स्पिनर रेहान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके पिता नईम अहमद 2001 में इंग्लैंड बसने से पहले पाकिस्तान में क्लब क्रिकेटर थे. दाएं हाथ के इस लेग-स्पिनर ने अब तक 5 टेस्ट, 9 वनडे और 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने कुल 49 अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाए हैं.

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कई टीमों के लिए खेल चुके हैं रेहान

अगर टी20 क्रिकेट की बात करें तो रेहान ने 97 मैचों में 8.13 की इकोनॉमी रेट से 85 विकेट लिए हैं. इसमें एक बार चार विकेट लेना भी शामिल है. इसके अलावा वह एक उपयोगी बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 125.70 के स्ट्राइक रेट से 1071 रन बनाए हैं. इसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं. रेहान ने दुनिया भर की कई प्रमुख फ्रेंचाइजी लीगों में अपना जलवा बिखेरा है. उन्होंने द हंड्रेड में साउदर्न ब्रेव और ट्रेंट रॉकेट्स, ILT20 में गल्फ जायंट्स और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हरिकेंस के लिए भी खेला है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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