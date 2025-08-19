ठोक दिए 100 रन.... 4 साल से गुमनाम खिलाड़ी की टीम बदलते ही चमकी किस्मत, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का अब करियर चढ़ेगा परवान!
ठोक दिए 100 रन.... 4 साल से गुमनाम खिलाड़ी की टीम बदलते ही चमकी किस्मत, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का अब करियर चढ़ेगा परवान!

25 साल के भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने बुची बाबू इंविटेशनल टूर्नामेंट 2025 का आगाज शतक ठोककर किया है. महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 111 रन की पारी खेली. बता दें कि पृथ्वी शॉ ने हाल ही में मुंबई टीम को छोड़कर महाराष्ट्र में आने का फैसला किया. अब महाराष्ट्र के लिए अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने शतक जड़कर तहलका मचाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:42 PM IST
ठोक दिए 100 रन.... 4 साल से गुमनाम खिलाड़ी की टीम बदलते ही चमकी किस्मत, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का अब करियर चढ़ेगा परवान!

घरेलू क्रिकेट में टीम बदलते ही युवा भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की किस्मत चमकी है. मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र टीम से जुड़े पृथ्वी शॉ ने इस टीम के लिए डेब्यू करते हुए शतक जड़ा. 25 साल के इस बल्लेबाज ने महाराष्ट के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाफ बची बाबू इंविटेंशनल टूर्नामेंट 2025 में यह सेंचुरी ठोकी. शॉ ने टूर्नामेंट के दूसरे दिन 122 गेंदों पर अपना सैकड़ा पूरा किया. अच्छी शुरुआत के बाद महाराष्ट्र की पारी लड़खड़ा गई, जिसके बाद शॉ ने एक छोर संभालते हुए शतक पूरा किया.

14 चौके, एक छक्का, 122 गेंदों में शतक

पृथ्वी शॉ ने 122 गेंदों में यह शतक ठोका. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए टॉप ऑर्डर में अकेले संघर्ष करते हुए सैकड़ा बनाया. महाराष्ट्र की पारी के 44वें ओवर में अपना शतक पूरा करने के बाद शॉ ने इसे सेलिब्रेट किया. मुंबई के इस पूर्व बल्लेबाज ने ड्रेसिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत करने के लिए अपना बल्ला उठाया और फिर अपने साथी बल्लेबाज सिद्धार्थ म्हात्रे से गले मिले. शॉ ने शतक पूरा करने के लिए 14 चौके और एक छक्का भी लगाया. हालांकि, शतक पूरा करने के बाद वह अपनी पारी में ज्यादा रन नहीं जोड़ सके और 111 रन बनाकर आउट हो गए. 

ये भी पढ़ें: W, W, W, W...कभी बल्ले से हाहाकार, अब दिखाई फिरकी की धार, साउथ अफ्रीका पर यूं बरसा टीम इंडिया का 'दुश्मन'

मुंबई छोड़ महाराष्ट्र में हुए शामिल

पृथ्वी शॉ अपनी फॉर्म और फिटनेस को लेकर चिंताओं के बीच इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र से जुड़े थे. पिछले सीजन में उन्हें मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम से बाहर कर दिया गया था और विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भी नहीं चुना गया था. हालांकि, वह पिछले सीजन में मुंबई की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत का हिस्सा थे, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन (9 मैचों में 197 रन) प्रभावशाली नहीं रहा. पिछले साल नवंबर में वह पहली बार आईपीएल ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहे थे.

4 साल से गुमनाम

पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं. हालांकि, चार साल से वह टीम से बाहर हैं. जुलाई 2021 में आखिरी बार टीम पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए मैच खेला था. इसके बाद से उन्हें टीम इंडिया के किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं मिली है. लेकिन घरेलू क्रिकेट में टीम बदलने के बाद उन्होंने जैसी शुरुआत की है, यह उनके भाग्य को पुनर्जीवित करने और फिर से टीम में शामिल होने के इरादे का संकेत देता है. शॉ की नजरें लगातार शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी पर होंगी. 

ये भी पढ़ें: विराट-रोहित ने कसी कमर...अब ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं! जिम में इस तरह पसीना बहा रहे 'किंग कोहली' और 'हिटमैन'

डेब्यू टेस्ट में ठोका था शतक

पृथ्वी शॉ ने 4 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में 134 रनों की शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वह टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने. हालांकि, अपनी इस फॉर्म को वह बरकरार नहीं रख पाए, जिसके चलते उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. उन्होंने भारत के लिए कुल 5 टेस्ट मैच खेले हैं. इन 9 पारियों में उन्होंने 42.37 की औसत से 339 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. उनका बेस्ट स्कोर 134 है. उन्होंने पिछला टेस्ट 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेला. 2021 में ही उन्होंने अपना पिछला वनडे और अपना एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.

