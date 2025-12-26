Advertisement
trendingNow13054676
Hindi Newsक्रिकेटरेणुका सिंह-शेफाली वर्मा ने ढहा दी लंका... भारत की प्रचंड जीत, टी20 सीरीज पर किया कब्जा

रेणुका सिंह-शेफाली वर्मा ने ढहा दी लंका... भारत की 'प्रचंड' जीत, टी20 सीरीज पर किया कब्जा

India Womens vs Sri lanka Womens T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली. उसने शुक्रवार (26 दिसंबर) को तिरुवनंतपुरम में 8 विकेट से तीसरे टी20 मैच को जीत लिया. इससे पहले भारतीय टीम ने विशाखापत्तनम में लगातार दो मैच जीते थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेणुका सिंह-शेफाली वर्मा ने ढहा दी लंका... भारत की 'प्रचंड' जीत, टी20 सीरीज पर किया कब्जा

India Womens vs Sri lanka Womens T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली. उसने शुक्रवार (26 दिसंबर) को तिरुवनंतपुरम में 8 विकेट से तीसरे टी20 मैच को जीत लिया. इससे पहले भारतीय टीम ने विशाखापत्तनम में लगातार दो मैच जीते थे. यह टी20 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की लगातार चौथी सीरीज जीत है. टीम इंडिया उसके खिलाफ सीरीज सिर्फ तब हारी थी जब दोनों ने 2014 में भारत में पहली सीरीज खेली थी.

शेफाली की रिकॉर्डतोड़ बैटिंग

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 112 रन बनाए. टीम इंडिया ने 13.2 ओवरों में 2 विकेट पर 115 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया. शेफाली वर्मा ने 42 गेंद पर नाबाद 79 रन बनाए. उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 18 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए. उन्होंने 2 चौके लगाए. जेमिमा रोड्रिग्स 9 और स्मृति मंधाना 1 रन बनाकर आउट हुईं. शेफाली श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

T20I में भारत बनाम श्रीलंका महिला मैच में सबसे बड़ा स्कोर

79* - शेफाली वर्मा, तिरुवनंतपुरम, 2025
76 - जेमिमा रोड्रिग्ज, सिलहट, 2022
69* - जेमिमा रोड्रिग्स, विशाखापत्तनम, 2025
69* - शैफाली वर्मा, विशाखापत्तनम, 2025

ये भी पढ़ें: ​1 दिन में गिरे 20 विकेट... इंग्लैंड के दिग्गजों का फूटा गुस्सा, MCG पर निकाली भड़ास

हरमनप्रीत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस मैच में जीत के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हैं. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गईं.हरमन ने इस मामले में मेग लैनिंग को पीछे छोड़ दिया. उनकी कप्तानी में भारत ने 130 में से 77 मैच जीते हैं. लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 100 मैचों में 76 जीते थे.

महिला T20I में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत

77 - हरमनप्रीत कौर (130 मैच)
76 - मेग लैनिंग (100 मैच)
72 - हीथर नाइट (96 मैच)
68 - शार्लेट एडवर्ड्स (93 मैच)

ये भी पढ़ें: 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्यों हारी थी टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के खुलासे से मची सनसनी

रेणुका-दीप्ति ने बरपाया कहर

इससे पहले श्रीलंका की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनकी पारी तेजी से खराब होती गई. इमेशा दुलानी (27) और कविशा दिलहारी (20) के बीच सिर्फ़ 40 रन की पार्टनरशिप ही टिक पाई. कौशिनी नुथ्यांगना (नाबाद 19) के आखिरी समय में किए गए योगदान ने श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. भारत के लिए तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकु ने 21 रन देकर 4 और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए. रेणुका को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs Sri LankaIndian Womens cricket team

Trending news

माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस