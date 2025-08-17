20 गेंदों में 92 रन और शतक! संन्यास ले चुके इस तूफानी बल्लेबाज का दुनिया ने फिर देखा रौद्र रूप, चौके-छक्कों की सजी महफिल

Colin Munro Century: इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के चौथे मैच में तूफानी शतक जड़ा. त्रिनबागो नाइटराइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 120 रन की जबरदस्त पारी खेली. मुनरो की इस पारी ने उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में आक्रामक अंदाज में बैटिंग स्टाइल की याद दिला दी.

200 के स्ट्राइक रेट से ठोके 120 रन

त्रिनबागो नाइटराइडर्स के लिए ओपनिंग करते हुए 38 साल के पूर्व कीवी बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने तूफानी बैटिंग से तहलका मचाया. उन्होंने एलेक्स हेल्स के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 रन जोड़े. हेल्स 47 रन बनाकर चलते बने लेकिन मुनरो का तूफान नहीं रुका. उन्होंने चौके-छक्के उड़ाना जारी रखा और शतक ठोक दिया. 57 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 120 रन बनाए.

— CPL T20 (@CPL) August 17, 2025

चौके-छक्कों से ही 20 गेंद में बना डाले 92 रन

मुनरो की इस पारी में 14 चौके और 6 छक्के लगाए. यानी उन्होंने खड़े-खड़े ही 20 गेंदों में 92 रन ठोक दिए. हालांकि, वह पारी खत्म होने से 9 गेंद पहले 19वें ओवर में जेसन होल्डर का शिकार बन गए. होल्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया. लेकिन जब तक सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिओट्स को यह विकेट मिला मुनरो अपना काम कर चुके थे. उनकी इस पारी के दम पर त्रिनबागो नाइटराइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. कप्तान निकोलस पूरन ने 13 और कीरोन पोलार्ड ने 19 रन बनाए.

न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा T20 सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाज हैं मुनरो

मुनरो के टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो वह न्यूजलैंड के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने तीन शतक ठोके हैं. उनके बाद फिन एलन, ब्रेंडन मैकुलम, ग्लेन फिलिप्स और मार्टिन गप्टिल के नाम है, जिन्होंने दो-दो शतक ठोके हैं. मुनरो ने 65 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से कुल 1724 रन बनाए. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 109 रन रहा. टी20 इंटरनेशनल करियर में उन्होंने 132 चौके और 107 छक्के ठोके उन्होंने टी20 2024 के लिए टीम में जगह न मिलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया.