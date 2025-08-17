20 गेंदों में 92 रन और शतक! संन्यास ले चुके इस तूफानी बल्लेबाज का दुनिया ने फिर देखा रौद्र रूप, चौके-छक्कों की सजी महफिल
Advertisement
trendingNow12885539
Hindi Newsक्रिकेट

20 गेंदों में 92 रन और शतक! संन्यास ले चुके इस तूफानी बल्लेबाज का दुनिया ने फिर देखा रौद्र रूप, चौके-छक्कों की सजी महफिल

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के चौथे मैच में तूफानी शतक जड़ा. त्रिनबागो नाइटराइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 120 रन की जबरदस्त पारी खेली. मुनरो की इस पारी ने उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में आक्रामक अंदाज में बैटिंग स्टाइल की याद दिला दी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

20 गेंदों में 92 रन और शतक! संन्यास ले चुके इस तूफानी बल्लेबाज का दुनिया ने फिर देखा रौद्र रूप, चौके-छक्कों की सजी महफिल

Colin Munro Century: इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के चौथे मैच में तूफानी शतक जड़ा. त्रिनबागो नाइटराइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 120 रन की जबरदस्त पारी खेली. मुनरो की इस पारी ने उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में आक्रामक अंदाज में बैटिंग स्टाइल की याद दिला दी.

200 के स्ट्राइक रेट से ठोके 120 रन

त्रिनबागो नाइटराइडर्स के लिए ओपनिंग करते हुए 38 साल के पूर्व कीवी बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने तूफानी बैटिंग से तहलका मचाया. उन्होंने एलेक्स हेल्स के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 रन जोड़े. हेल्स 47 रन बनाकर चलते बने लेकिन मुनरो का तूफान नहीं रुका. उन्होंने चौके-छक्के उड़ाना जारी रखा और शतक ठोक दिया. 57 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 120 रन बनाए.

चौके-छक्कों से ही 20 गेंद में बना डाले 92 रन

मुनरो की इस पारी में 14 चौके और 6 छक्के लगाए. यानी उन्होंने खड़े-खड़े ही 20 गेंदों में 92 रन ठोक दिए. हालांकि, वह पारी खत्म होने से 9 गेंद पहले 19वें ओवर में जेसन होल्डर का शिकार बन गए. होल्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया. लेकिन जब तक सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिओट्स को यह विकेट मिला मुनरो अपना काम कर चुके थे. उनकी इस पारी के दम पर त्रिनबागो नाइटराइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. कप्तान निकोलस पूरन ने 13 और कीरोन पोलार्ड ने 19 रन बनाए.

न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा T20 सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाज हैं मुनरो

मुनरो के टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो वह न्यूजलैंड के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने तीन शतक ठोके हैं. उनके बाद फिन एलन, ब्रेंडन मैकुलम, ग्लेन फिलिप्स और मार्टिन गप्टिल के नाम है, जिन्होंने दो-दो शतक ठोके हैं. मुनरो ने 65 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से कुल 1724 रन बनाए. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 109 रन रहा. टी20 इंटरनेशनल करियर में उन्होंने 132 चौके और 107 छक्के ठोके उन्होंने टी20 2024 के लिए टीम में जगह न मिलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Colin MunroColin Munro CenturyCPL 2025

Trending news

जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
;