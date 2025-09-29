'भारत की ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द लौटाओ', BCCI ने भगोड़े मोहसिन नकवी को दे डाली 'लास्ट वॉर्निंग'

Asia Cup 2025: टीम इंडिया रविवार को एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी और मेडल के साथ जश्न नहीं मना पाई. दरअसल, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मेडल लेकर भाग गए. इस घटना के बाद जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भगोड़े मोहसिन नकवी को 'लास्ट वॉर्निंग' देते हुए कहा है कि भारत की ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द लौटाओ.

भगोड़े मोहसिन नकवी की घिनौनी करतूत

बता दें कि टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री भी हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ कई बार भड़काऊ बयान दिए हैं. टीम इंडिया के क्रिकेटर्स एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरोनी से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया. भारत की जीती हुई एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मेडल लेकर मोहसिन नकवी अपने होटल के कमरे में भाग गए.

BCCI ने भगोड़े मोहसिन नकवी को दे डाली 'लास्ट वॉर्निंग'

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी को 'लास्ट वॉर्निंग' देते हुए भारत की जीती हुई एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मेडल लौटाने के लिए कहा है. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और चैंपियन टीम के मेडल लेकर चले गए, जबकि टीम इंडिया ने उनसे ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था. देवजीत सैकिया ने कहा कि BCCI अगले महीने होने वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बैठक में मोहसिन नकवी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगा.

'भारत की ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द लौटाओ'

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'हमने ACC चेयरमैन से एशिया कप 2025 ट्रॉफी स्वीकार नहीं करने का फैसला किया था, जो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं. यह एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था. मोहसिन नकवी को ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं मिलता. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध है. हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे. हम नवंबर में आईसीसी सम्मेलन में इसका विरोध करेंगे.' बता दें कि टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में उधेड़ते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है.

भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया

देवजीत सैकिया ने आगे कहा, 'हमारे सेनाओं ने बॉर्डर पर अपना दम दिखाया, अब दुबई में क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया ने भी यही दोहराया है. इसलिए यह एक बेहतरीन पल है. भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. पहले ऑपरेशन सिंदूर था और अब ऑपरेशन किला है. इसलिए यह कुछ दुश्मन देशों द्वारा की गई सभी बेतुकी हरकतों का करारा जवाब है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है.'