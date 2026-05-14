पुरुष टीम को ट्रेनिंग देगी ये महिला, कौन है बेन स्टोक्स की सेना से जुड़ने वाली दिग्गज खिलाड़ी?

England Cricket Team: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है. उसने पूर्व दिग्गज विकेटकीपर सारा टेलर को इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त करके सबको हैरान कर दिया. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज से टीम के साथ काम करेंगी. महिला क्रिकेट के इतिहास की महानतम खिलाड़ियों में शुमार 37 वर्षीय टेलर इस सीरीज के लिए अल्पकालिक आधार पर टीम से जुड़ेंगी.

ईसीबी (ECB) के क्रिकेट निदेशक रॉब की ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें इस पेशे के बेहतरीन लोगों में से एक बताया है. टेलर इससे पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ के मार्गदर्शन में इंग्लैंड लायंस टीम के साथ काम कर चुकी हैं. ससेक्स की पुरुष टीम के साथ-साथ 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के साथ भी जुड़ी रही हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 226 मैच खेलने वाली टेलर को खेल की जबरदस्त तकनीकी समझ है. इसकी वजह से उन्हें अब सीनियर पुरुष टीम के साथ यह महत्वपूर्ण भूमिका मिली है.

कार्ल हॉपकिंसन इस सीरीज से बाहर क्यों हैं?

इंग्लैंड टीम के नियमित फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन वर्तमान में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ व्यस्त हैं. इसके कारण वह इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं. रॉब की ने स्पष्ट किया कि हॉपकिंसन अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं. हालांकि भविष्य में उनकी सेवाएं फिर से ली जाएंगी.

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इंग्लैंड की नई टेस्ट टीम में क्या बदलाव हुए?

न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. हाल ही में एशेज में 4-1 की करारी हार के बाद टीम में बड़े फेरबदल किए गए हैं. खराब फॉर्म से जूझ रहे जैक क्राउली को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि डरहम के सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे को पहली बार टीम में शामिल किया गया है.

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तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका

टीम में एमिलियो गे के अलावा हैम्पशायर के तेज गेंदबाज सन्नी बेकर और समरसेट के विकेटकीपर-बल्लेबाज जेम्स रीव के रूप में तीन अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच न खेला हो) खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही दो साल तक टेस्ट टीम से बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन की वापसी हुई है और लेग स्पिनर रेहान अहमद को भी वापस बुलाया गया है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रीव (विकेटकीपर), ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग.