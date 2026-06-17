भारतीय महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के बाद अब महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी 'मिशन ट्रॉफी' के लिए उतर चुकी है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. टॉप ऑर्डर में मंधाना तो मिडिल ऑर्डर में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी का तोड़ विरोधियों के पास नजर नहीं आया. भारत के पूर्व ओपनर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की उस बल्लेबाज का नाम बताया जो इस टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर साबित हो सकती है.