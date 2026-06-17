भारतीय महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के बाद अब महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी 'मिशन ट्रॉफी' के लिए उतर चुकी है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. टॉप ऑर्डर में मंधाना तो मिडिल ऑर्डर में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी का तोड़ विरोधियों के पास नजर नहीं आया. भारत के पूर्व ओपनर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की उस बल्लेबाज का नाम बताया जो इस टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर साबित हो सकती है.
भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने वाली है. दोनों ही टीमों के बीच अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हुआ है. लीड्स के मैदान पर मुकाबला हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है. सभी की नजरें हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और ऋचा घोष जैसी विस्फोटक बल्लेबाजों पर होंगी. आकाश चोपड़ा ने ऋचा को एक्स फैक्टर बताते हुए उनकी काबिलियत पर बात की.
आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, "रिचा घोष एक शानदार बैटर हैं. वह अपने बॉटम हैंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं. पिछले मैच में उन्हें थोड़ा फायदा भी मिला था जब आखिरी दो ओवरों में सर्कल के बाहर सिर्फ़ तीन फील्डर्स की इजाजत थी. वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो आसानी से 70-75 मीटर के छक्के लगा सकती हैं."
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उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि स्मृति और शेफाली पावरप्ले को काफी हद तक संभाल सकती हैं, लेकिन भारत के लिए जीत और हार के बीच यानी भारत ट्रॉफी जीतेगा या नहीं, इसका अंतर रिचा घोष हो सकती हैं. दूसरी ओर, दीप्ति शर्मा 'द हंड्रेड' में खेल चुकी हैं और इन हालात को अच्छी तरह समझती हैं. एक ओवर में तीन विकेट, कुल मिलाकर पांच विकेट, गेम, सेट और मैच उनका प्रदर्शन शानदार रहा."