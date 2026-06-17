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टी20 वर्ल्ड कप में कौन होगा टीम इंडिया का एक्स फैक्टर? पूर्व क्रिकेटर ने बताया नाम, छक्के जमाने में माहिर

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया है. भारत ने पाकिस्तान को ओपनिंग मैच में शिकस्त दी और मिशन सिर्फ ट्रॉफी है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि अगर भारतीय टीम खिताबी जीत दर्ज करती है तो कौन सी बल्लेबाज एक्स फैक्टर साबित होगी?

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:05 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप में कौन होगा टीम इंडिया का एक्स फैक्टर? पूर्व क्रिकेटर ने बताया नाम, छक्के जमाने में माहिर
Image Credit: Team India (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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