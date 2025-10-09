Advertisement
8वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी... 22 साल की बल्लेबाज बनी रिकॉर्डधारी, 8वें नंबर पर उतरकर मचाया तहलका

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:40 PM IST
Richa Ghosh
Richa Ghosh

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने लगातार दो जीत दर्ज की, तीसरे मुकाबले में अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को टक्कर दे रही है. अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. भारत ने महज 102 रन अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था. लेकिन इसके बाद ऋचा घोष ने बाजी पलट दी. भले ही वह शतक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने गुच्छों में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्होंने सबसे बड़ा स्कोर किया है.

भारत ने 102 रन पर खोए 6 विकेट

अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया. स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट हो गईं. प्रतिका रावल ने भी 37 रन की पारी खेली. इन दोनों के विकेटों के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. महज 102 के स्कोर पर टीम इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे. इसके बाद 8वें नंबर पर उतरी ऋचा घोष ने रिकॉर्डतोड़ पारी को अंजाम दिया. 

ऋचा ने ठोके 94 रन

ऋचा ने 94 रन की पारी खेली और वह अपने पहले शतक से चूक गईं. लेकिन उन्होंने गेंदो के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा छू लिया है. उन्होंने महज 1010 गेंदो में ये आंकड़ा छुआ है. महिला क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने के मामले में दुनिया की तीसरी बल्लेबाज बनीं हैं. एशिया में किसी भी बल्लेबाज ने इतनी तेज 1000 रनों का आंकड़ा नहीं छुआ है. उन्होंने मेग लैनिंग और एलिसा हीली को पछाड़ा. महिला वनडे में सबसे तेज हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई एश्ले गार्डनर के नाम पर है जिन्होंने सिर्फ 917 गेंदों में ये आंकड़ा हासिल किया था.

ये भी पढे़ं.. 4 शतक, 3 फिफ्टी और रनों का अंबार... मंधाना के वर्ल्ड रिकॉर्ड से मचा हाहाकार, 28 साल से कोई नहीं कर पाया ये कारनामा

8वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी

ऋचा ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने का कारनामा भी कर दिखाया है. ऋचा भले ही शतक से चूक गईं लेकिन 8वें नंबर या उससे नीचे इतने रनों की पारी खेलने वाली पहले बल्लेबाज बनी हैं. उन्होंने क्लोए ट्रेयोन के 74 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है. ऋचा की 94 रन की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने बोर्ड पर 251 रन लगा दिए. इसके अलावा वह भारत के लिए वनडे में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाली दूसरी भारतीय विकेटकीपर भी बन गई हैं.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

IND W vs SA W

