'वो टर्निंग पाइंट था..' जीती हुई बाजी हार गया भारत, 94 रन बनाने वाली ऋचा ने बताई हार की वजह

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने लगातार दो जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी. लेकिन तीसरे मैच में टीम इंडिया जीती हुई बाजी हार गई. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉप ऑर्डर की बैटिंग को टारगेट किया. लेकिन अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की संकटमोचक रहीं ऋचा ने मैच का असली टर्निंग पाइंट बताया. उन्होंने खुलकर बात की. उन्होंने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का भी बचाव किया और बताया कि मैच भारत ने कहां हारा.

ऋचा ने खेली 94 रन की पारी

टीम इंडिया की तरफ से ऋचा घोष ने 94 रन की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड्स कायम कर दिए. टीम इंडिया ने महज 102 रन के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन ऋचा घोष और स्नेह राणा की पारी के दम पर भारत ने स्कोरबोर्ड पर 251 रन टांग दिए.

क्या बोली ऋचा घोष?

ऋचा घोष ने कहा, 'हमने मैच में हार नहीं मानी और आखिरी गेंद तक ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास किया. मुझे लगता है कि क्रांति के ओवर में टर्निंग पाइंट था. नादिन डी क्लार्क ने एक छक्का और चौका लगाकर मैच की बाजी पलट दी. बाकी सब नियंत्रण में था.'

मंधाना का नहीं चला जादू

वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का जादू नहीं चल रहा है. उन्होंने तीन मैच में मिलाकर 51 रन बनाए. हालांकि, मंधाना इस साल सबसे ज्यादा वनडे रन ठोकने वाली बल्लेबाज हैं और उन्होंने 28 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया है. अब भारत अपना अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को खेलेगी, देखना होगा कि इस मैच में भारत जीतने में कामयाब होता है या नहीं.