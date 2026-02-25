Advertisement
trendingNow13121852
Hindi Newsक्रिकेटWho is Richard Pybus: WI को 1 ही साल में जिताए 3 ICC वर्ल्ड कप, अब अफगानिस्तान क्रिकेट की तकदीर बदलेगा ये दिग्गज

Who is Richard Pybus: WI को 1 ही साल में जिताए 3 ICC वर्ल्ड कप, अब अफगानिस्तान क्रिकेट की तकदीर बदलेगा ये दिग्गज

Who is Richard Pybus: रिचर्ड पायबस कोचिंग की दुनिया में बड़ा हैं. वह अब अफगानिस्तान के नए हेड कोच चुने गए हैं. कोच बनने के बाद उनके सामने सबसे पहली चुनौती मार्च में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- (@rashidkhan_19)
फोटो क्रेडिट- (@rashidkhan_19)

Who is Richard Pybus: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. इस एडिशन में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 12 टीमें ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थीं. बाहर होने वाली टीमों में अफगानिस्तान भी शामिल रही, जिसने इस बार राशिद खान की कप्तानी में ग्रुप स्टेज में प्रदर्शन किया और 4 में से सिर्फ 2 मैच जीत पाई और सुपर 8 में जगह बनाने से चूक गई. टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने के बाद अफगानिस्तान टीम को नया हेड कोच मिला है. अब दिग्गज कोच रिचर्ड पायबस इस टीम की तकदीर बदलने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने जोनाथन ट्रॉट की जगह ली है, जिनका कार्यकाल टी20 विश्व कप 2026 के साथ ही खत्म हो चुका है.

रिचर्ड पायबस क्रिकेट फैंस के लिए नया नाम हो सकते हैं,  वो इंग्लैंड से आते हैं. उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन कोचिंग का अनुभव रखते हैं. इस दिग्गज का कोचिंग की दुनिया में बड़ा नाम है. उन्हें एशियाई परिस्थितियों का अच्छा खासा अनुभव है. ये वही पायबस हैं, जो साल 1999 के वर्ल्ड कप में उस पाकिस्तान टीम के कोच थे, जिसने फाइनल तक का सफर तय किया था.

अफगानिस्तान का हेड कोच बनने से पहले वह वेस्टइंडीज के लिए कमाल का काम कर चुके हैं. साल 2016 में जब वेस्टइंडीज की पुरुष, महिला और अंडर-19 टीमों ने एक साथ वर्ल्ड कप जीते थे, तब पायबस ही उनके हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम को देख रहे थे. पायबस के पास नई प्रतिभाओं को पहचानने की क्षमता और ग्रासरूट लेवल पर काम करने का अनुभव है, जो अफगानिस्तान के उभरते सितारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विंडीज को जिता चुके हैं 3 वर्ल्ड कप

ये वही पायबस हैं, जो क्रिकेट जगत में एक बेहद सम्मानित कोच और परफॉर्मेंस डायरेक्टर रहे हैं. 2013 से लेकर 2019 तक उन्होंने वेस्टइंडीज टीम के साथ हेड कोच, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और हाई-परफॉर्मेंस हेड जैसी जिम्मेदारियां निभाईं. 2016 में वेस्टइंडीज ने इतिहास रचते हुए मेन्स, वूमेन्स और अंडर-19 तीनों ICC वर्ल्ड कप खिताब एक ही कैलेंडर ईयर में जीते, जिसमें पायबस ने अहम योगदान दिया था.

इन खिलाड़ियों की मदद की

पायबस ने 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट को भी कोचिंग दी थी. उन्हें 2 बार साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है. कोचिंग के अलावा पायबस एक अकादमिक और परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं. पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस और दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन जैसे खिलाड़ियों के करियर को निखारने में उन्होंने योगदान दिया.

'ऑप्टिमल परफॉर्मेंस सिस्टम' पर किया है शोध

मैदान के बाहर भी पायबस का कद काफी ऊंचा माना जाता है. साल 2022 में उन्होंने लंदन की मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. उनका शोध 'ऑप्टिमल परफॉर्मेंस सिस्टम' पर रहा है, जिसका उद्देश्य किसी भी खेल टीम की परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाए रखना है. इसके अलावा उनके पास ग्रीनविच विश्वविद्यालय से पोस्टग्रेजुएट डिग्री और पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) की डिग्री है.

ये भी पढ़ें: Semi Final Scenario: अफ्रीका-विंडीज की 1 गलती और Team India की चमक जाएगी किस्मत...ऐसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Richard Pybus

Trending news

PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी