Advertisement
trendingNow12944193
Hindi Newsक्रिकेट

इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर आज भी रिकी पोंटिंग का कब्जा, असंभव जैसा है तोड़ना!

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए. उनके इन रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर कोई अब तक बराबरी भी नहीं कर पाया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर आज भी रिकी पोंटिंग का कब्जा, असंभव जैसा है तोड़ना!

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए. उनके इन रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर कोई अब तक बराबरी भी नहीं कर पाया है. खासकर वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड्स अद्भुत हैं. इस स्टोरी में हम रनों का अंबार लगाने वाले इस दिग्गज के उन 5 रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे, जिनका टूटना बेहद ही मुश्किल है. उनके इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों जैसा ही है. आइए जानते हैं...

1. सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान

रिकी पोंटिंग ने कुल 4 ICC ट्रॉफी जीती हैं और वह इस मामले में सबसे आगे हैं. उन्होंने लगातार दो वर्ल्ड कप (2003 और 2007) में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई. इन दोनों वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारी थी. इसके अलावा पोंटिंग ने 2006 और 2009 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती. वह 1999 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन तब वह कप्तान नहीं थे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान

रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाया. वह तीन बार ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं (1999, 2003 और 2007). 2003 और 2007 में वह कप्तान थे. 2003 से 2011 तक उन्होंने वर्ल्ड कप के 29 मैचों में से 26 में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, जो कि 89.66% का शानदार विनिंग प्रतिशत है. उनके नाम लगातार 24 ODI वर्ल्ड कप मैच जीतने का भी रिकॉर्ड है.

3. कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा जीत

पोंटिंग सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक दिग्गज कप्तान भी थे. उन्होंने 2004 से 2011 तक टेस्ट क्रिकेट में और 2002 से 2011 तक वनडे में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की. इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में वह सबसे सफल कप्तान हैं, जिन्होंने 324 मैचों में से 220 जीते हैं, उनकी जीत का प्रतिशत 67.91% है.

4. चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा जीत

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक रिकी पोंटिंग हैं. स्टीव वॉ के रिटायर होने के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में अपनी बादशाहत बनाए रखे. पोंटिंग ने 230 वनडे, 17 T20I और 77 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की. इन मैचों में उन्होंने टेस्ट में 62% से ज्यादा और वनडे में 75% से ज्यादा मैच जीते.

पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में पहली बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता. 2006 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज को हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2006 जिताई. 2007 में ऑस्ट्रेलिया की लगातार तीसरी वर्ल्ड कप जीत के साथ उनका रिकॉर्ड तीन ICC ट्रॉफी का हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने तब चार में से तीन ICC टूर्नामेंट जीते थे. 2009 में पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को एक और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर अपनी ICC ट्रॉफी की रेस समाप्त की. उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड भी जीता.

5. ICC टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान

रिकी पोंटिंग ICC टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान हैं. वह 1752 रन बनाकर लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तानी करते हुए इस दिग्गज ने भारत के खिलाफ नाबाद 140 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया था. उनकी यह पारी ऐतिहासिक और तमाम क्रिकेट फैंस के लिए यादगार है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Ricky Ponting

Trending news

यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
;