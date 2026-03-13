Advertisement
T20 World Cup 2026: रिकी पोंटिंग ने चुनी टूर्नामेंट की 'बेस्ट-5' टीम, नंबर 1 पर इंग्लैंड का तूफानी खिलाड़ी, भारत के 2 खिलाड़ियों ने उड़ाया गर्दा

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर हुए टी20 विश्व कप 2026 का शोर थम चुका है. 8 मार्च को हुए फाइनल में भारत ने कीवी टीम को मात देकर खिताब जीता. इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉप 5 खिलाड़ियों को रेटिंग दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:06 PM IST
फोटो क्रेडिट (x/@CricketCentrl)
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया चैंपियन रही. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ट्रॉफी जीती और इतिहास रचा. टीम इंडिया को तीसरा खिताब दिलाने में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह का खास योगदान था. संजू जहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, तो वहीं बुमराह फाइनल के सुपर हीरो थे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. अब इन्हीं दो खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का दिल जीता है. टी20 विश्व कप में इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पोंटिंग खुश हैं. यही वजह है कि उन्होंने जब टी20 विश्व कप 2026 के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को रेटिंग दी, तो उसमें संजू और बुमराह का नाम शामिल रहा.

दिग्गज रिकी पोंटिंग ने टी20 विश्व कप 2026 में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 खिलाड़ी चुने और उन्हें रेटिंग दी. पोंटिंग ने 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे संजू सैमसन और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 10 में से 9.5 रेटिंग दी है. हालांकि नंबर 1 पर इंग्लैंड के विल जैक्स रहे, जिन्हें उन्होंने परफेक्ट 10 रेटिंग दी.

पोंटिंग की टॉप 5 टीम में कौन-कौन?

नंबर 1 पर विल जैक्स रहे, जिन्हें पोंटिंग ने 10 में से 10 रेटिंग दी. उन्होंने अपने ऑलराउंडर खेल के दम पर इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था. इस बार वो 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने में सफल रहे थे.

लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन को रखा गया है, जिन्हें 10 में से 9.5 अंक दिए गए. संजू टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे, जिन्होंने 5 मैच खेलकर 312 रन बनाए. आखिरी तीन मैचों में संजू ने 97, 89, 89 रन की उम्दा पारियां खेली थीं.

नंबर तीन पर पोंटिंग ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जगह दी है, जिन्होंने 8 मैचों में कुल 14 विकेट लिए. फाइनल में उन्होंने 4 विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्हें पोंटिंग ने 10 में से 9.5 अंक दिए हैं.

नंबर 4 पर न्यूजीलैंड के सलामी बैटर टिम सीफर्ट को रखा गया है और उन्हें 10 में से 9 अंक दिए गए हैं. सीफर्ट का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा था और उन्होंने 8 मैचों में 326 रन बनाए. वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी रहे.

पोंटिंग ने 5वें नंबर पर पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान को रखा, जिन्होंने 6 मैचों में 2 शतक के साथ इस एडिशन में सबसे ज्यादा 383 रन बनाए थे. उन्हें पोंटिंग ने 10 में से 8.5 अंक दिए हैं.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

