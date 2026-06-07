Add Zee Business As A Preferred Source
App

श्रेयस अय्यर को भारत की कप्तानी मिलने पर खुशी से झूम उठे रिकी पोंटिंग, अपने इस रिएक्शन से जीता करोड़ों भारतीयों का दिल

श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया है. भारत को दो महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने के साथ-साथ टी20 टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. श्रेयस अय्यर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जून-जुलाई में होने वाली T20I सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 07, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:24 AM IST
श्रेयस अय्यर को भारत की कप्तानी मिलने पर खुशी से झूम उठे रिकी पोंटिंग, अपने इस रिएक्शन से जीता करोड़ों भारतीयों का दिल

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अय्यर को भारत की कप्तानी मिलने पर खुशी से झूम उठे रिकी पोंटिंग, दिया ऐसा रिएक्शन
Ricky Ponting2 min ago
2
Assam8 min ago
3
चांदी का भाव13 min ago
4
silver23 min ago
5
dehradun news24 min ago