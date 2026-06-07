श्रेयस अय्यर को भारत की कप्तानी मिलने पर खुशी से झूम उठे रिकी पोंटिंग, अपने इस रिएक्शन से जीता करोड़ों भारतीयों का दिल

श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया है. भारत को दो महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने के साथ-साथ टी20 टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. श्रेयस अय्यर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जून-जुलाई में होने वाली T20I सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. श्रेयस अय्यर को टी20 की कप्तानी इसलिए मिली है, क्योंकि IPL में उनकी कप्तानी शानदार रही है. वे इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग IPL टीमों, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स को IPL फाइनल तक पहुंचाया है. श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 की ट्ऱॉफी भी जिताई थी.
IPL में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान हैं, जिसकी कोचिंग रिकी पोंटिंग कर रहे हैं. रिकी पोंटिंग पंजाब किंग्स के हेड कोच के तौर पर श्रेयस अय्यर के साथ पिछले दो साल से काम कर रहे हैं. इससे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग की जोड़ी एक साथ दिल्ली कैपिटल्स टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाए जाने पर पंजाब किंग्स के रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान दिया है. रिकी पोंटिंग के मुताबिक श्रेयस अय्यर ने पिछले तीन या चार सालों में जो किया है, यह उसका फल है.
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रिकी पोंटिंग ने कहा, 'अगर आप IPL में तीन साल पीछे मुड़कर देखें, तो उन्होंने (श्रेयस अय्यर) KKR को खिताब जिताया था. उन्होंने पिछले साल पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया और इस साल भी हमारी टीम की कप्तानी बहुत अच्छे से की, भले ही हम क्वालिफायर में जगह नहीं बना पाए. मेरे लिए उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि पिछले तीन या चार सालों में उन्होंने खुद को कैसे संभाला है. मुझे यकीन है कि ऐसे कई मौके आए होंगे जब उन्हें लगा होगा कि उन्हें कुछ और भारतीय टीमों में चुना जाना चाहिए था, लेकिन वह हमेशा अपने काम पर फोकस करते रहे. उन्होंने पूरी लगन से कड़ी मेहनत की है और मुझे लगता है कि वह चार या पांच साल पहले की तुलना में अब कहीं बेहतर खिलाड़ी बन गए हैं.'
रिकी पोंटिंग ने आगे कहा, 'मैं कप्तानी के रोल के लिए उनका (श्रेयस अय्यर) सपोर्ट कर रहा था और भारतीय सेलेक्टर्स से कह रहा था कि अगर वे उन्हें (श्रेयस अय्यर) मौका देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें निराशा होगी. जैसा कि मैंने कहा, यह एक बड़ी उपलब्धि है. श्रेयस अय्यर ने पिछले तीन या चार सालों में जो किया है, यह उसका फल है. मुझे यकीन है कि वह भारत के कप्तान के तौर पर बहुत अच्छा काम करेंगे. वह निश्चित रूप से अब एक बेहतर कप्तान और बेहतर लीडर हैं और शायद अब ज्यादा समझदार और हर तरह से बेहतर इंसान भी हैं. मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है. वह बहुत अच्छा काम करेंगे.'