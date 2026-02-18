'टीम ने बिल्कुल...' ऑस्ट्रेलिया के विश्व से बाहर होने पर टूटा पोंटिंग का दिल, श्रीलंका से हार के बाद लगाई क्लास

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार अंदाज में जीत हासिल की थी. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान से पूरी तरह बाहर हो गई है. कंगारुओं का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और अपने घर में खेल रही श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर टीम को शानदार जीत दिलाई . ऑस्ट्रेलिया की करारी हार के बाद पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने अपनी टीम को जमकर लताड़ा है और खूब सुनाया है. कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम के बाहर होने पर बेहद दुखी मन से कहा मौजूदा टीम में वो बात नहीं है जो कि पिछले टूर्नामेंट में टीमों में हुआ करती थी. उन्होंने आईसीसी रिव्यू के दौरान कहा टीम पहले जैसी प्रभावशाली बिल्कुल नहीं रही है, जिसने पहले आईसीसी टूर्नामेंट में दबदबा बनाया रखा है. पोंटिंग यहीं नहीं रुके वह ऑस्ट्रेलिया की हार पर काफी कुछ बोला.

इन खिलाड़ियों को बनाया निशाना

रिकी पोंटिंग ने टॉप लेवल में खराब प्रदर्शन की तरफ इशारा किया है. उनका मानना है कि तीसरे नंबर कैमरून ग्रीन और टिम डेविड का प्रदर्शन भी उस हिसाब का नहीं रहा था. श्रीलंका के खिलाफ कंगारू खिलाड़ी ने आखिरी के 6 विकेट 20 रनों के भीतर गंवा दिए थे. ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ श्रीलंका से हारी बल्कि, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा. उन्होंने कहा, " यह सचमुच बेहद खराब अभियान रहा है, जिस तरीके से वह जिम्बाब्वे से हारे हैं, यही वह मैच था जिसे वह याद करके सोचेंगे कि इस मैच की वजह से हमारा विश्व कप खराब हो गया.'

मुझे लगा था हराना मुश्किल होगा

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ही इस विश्व कप में चोट से चालू हुई थी. जोस हेजलवुड और पैट्रिक कमिंस जैसे तेज गेंदबाज अनफिट होने की वजह से बाहर थे.वहीं, टिम डेविड भी चोट की वजह से बाहर चल रहे थे. इन सब के बावजूद पोंटिंग का मानना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार बहुत खलने वाली है. पोंटिग ने ये भी माना की श्रीलंका को उनके घरेलू मैदान पर मात देना आसान नहीं होने वाला है.साथ ही उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों का लक्ष्य का पीछा करने की तारीफ की. उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि श्रीलंका को घर में हराना मुश्किल था और वहीं हुआ, वह हमारी टीम के खिलाफ बेहद ही शानदार खेले हैं. ऐसे स्कोर का पीछा करना आसान नहीं होता. हालांकि, उन्होंने बड़े ही आसानी से ये कर दिखाया.'

'ये टीम को स्वीकारना होगा'

पोटिंग ने आगे बताया कैसे पूर्व खिलाड़ी निराश जरूर हैं, लेकिन वह मौजूदा टीम की आलोचना नहीं करते हैं. इसपर उन्होंने आगे कहा,'एक सीनीयर खिलाड़ी के तौर पर हारने के बाद मौजूदा खिलाड़ियों की आलोचना नहीं करते हैं और ना ही उनके बारे में नकारात्मक बात करते हैं. हम केवल अपनी टीम का अच्छा देखने चाहते हैं. ये बड़े ही दुर्भाग्य कि बात है बीते हफ्ते भर में ऐसा नहीं हो पाया है और ये टीम को स्वीकारना होगा.' साथ ही पोंटिंग ने सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों को भी खारिज की ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप प्रायरटी नहीं देती है. उनका मानना है की आईसीसी खिताब जीतना ही लक्ष्य होता है.

