Advertisement
trendingNow13114501
Hindi Newsक्रिकेटटीम ने बिल्कुल... ऑस्ट्रेलिया के विश्व से बाहर होने पर टूटा पोंटिंग का दिल, श्रीलंका से हार के बाद लगाई क्लास

'टीम ने बिल्कुल...' ऑस्ट्रेलिया के विश्व से बाहर होने पर टूटा पोंटिंग का दिल, श्रीलंका से हार के बाद लगाई क्लास

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार अंदाज में जीत हासिल की थी. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान से पूरी तरह बाहर हो गई है. ऑस्ट्रेलिया की करारी हार के बाद पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने अपनी टीम को जमकर लताड़ा है और खूब सुनाया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ricky ponting
Ricky ponting

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार अंदाज में जीत हासिल की थी. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान से पूरी तरह बाहर हो गई है. कंगारुओं का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और अपने घर में खेल रही श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर टीम को शानदार जीत दिलाई . ऑस्ट्रेलिया की करारी हार के बाद पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने अपनी टीम को जमकर लताड़ा है और खूब सुनाया है. कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम के बाहर होने पर बेहद दुखी मन से कहा मौजूदा टीम में वो बात नहीं है जो कि पिछले टूर्नामेंट में टीमों में हुआ करती थी.  उन्होंने आईसीसी रिव्यू के दौरान कहा टीम पहले जैसी प्रभावशाली बिल्कुल नहीं रही है, जिसने पहले आईसीसी टूर्नामेंट में दबदबा बनाया रखा है. पोंटिंग यहीं नहीं रुके वह ऑस्ट्रेलिया की हार पर काफी कुछ बोला.

इन खिलाड़ियों को बनाया निशाना

रिकी पोंटिंग ने टॉप लेवल में खराब प्रदर्शन की तरफ इशारा किया है. उनका मानना है कि तीसरे नंबर कैमरून ग्रीन और टिम डेविड का प्रदर्शन भी उस हिसाब का नहीं रहा था. श्रीलंका के खिलाफ कंगारू खिलाड़ी ने आखिरी के 6 विकेट 20 रनों के भीतर गंवा दिए थे. ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ श्रीलंका से हारी बल्कि, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा. उन्होंने कहा, " यह सचमुच बेहद खराब अभियान रहा है, जिस तरीके से वह जिम्बाब्वे से हारे हैं, यही वह मैच था जिसे वह याद करके सोचेंगे कि इस मैच की वजह से हमारा विश्व कप खराब  हो गया.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुझे लगा था हराना मुश्किल होगा

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ही इस विश्व कप में चोट से चालू हुई थी. जोस हेजलवुड और पैट्रिक कमिंस जैसे तेज गेंदबाज अनफिट होने की वजह से बाहर थे.वहीं, टिम डेविड भी चोट की  वजह से बाहर चल रहे थे. इन सब के बावजूद पोंटिंग का मानना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार बहुत खलने वाली है. पोंटिग ने ये भी माना की श्रीलंका को उनके घरेलू मैदान पर मात देना आसान नहीं होने वाला है.साथ ही उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों का लक्ष्य का पीछा करने की तारीफ की.  उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि श्रीलंका को घर में हराना मुश्किल था और वहीं हुआ, वह हमारी टीम के खिलाफ बेहद ही शानदार खेले हैं. ऐसे स्कोर का पीछा करना आसान नहीं होता. हालांकि, उन्होंने बड़े ही आसानी से ये कर दिखाया.'

'ये टीम को स्वीकारना होगा'

पोटिंग ने आगे बताया कैसे पूर्व खिलाड़ी निराश जरूर हैं, लेकिन वह मौजूदा टीम की आलोचना नहीं करते हैं. इसपर उन्होंने आगे कहा,'एक सीनीयर खिलाड़ी के तौर पर हारने के बाद मौजूदा खिलाड़ियों की आलोचना नहीं करते हैं और ना ही उनके बारे में नकारात्मक बात करते हैं. हम केवल अपनी टीम का अच्छा देखने चाहते हैं. ये बड़े ही दुर्भाग्य कि बात है बीते हफ्ते भर में ऐसा नहीं हो पाया है और ये टीम को स्वीकारना होगा.' साथ ही पोंटिंग ने सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों को भी  खारिज की ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप प्रायरटी नहीं देती है. उनका मानना है की आईसीसी खिताब जीतना ही लक्ष्य होता है. 

ये भी पढ़ें:IPL के बाद इस लीग में तबाही मचाएंगे ये खूंखार भारतीय खिलाड़ी, अभिषेक ही नहीं इन स्टार खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

 
 
 
 
About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Ricky ponting heartbreaks

Trending news

रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
Punjab news
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!