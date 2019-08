स्टीव स्मिथ को फेंके गए आर्चर के स्पेल पर बोले पोंटिंग, 14 साल पहले भी हुआ था ऐसा कुछ

लंदन: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मशहूर एशेज सीरीज में दोनों देश की दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ है. यह दुनिया की सबसे पुरानी ऐसी द्विपक्षीय सीरीज जो आज भी जारी है. इस सीरीज को दोनो देश के फैंस और खिलाड़ी खेल से कुछ ज्यादा आगे तक मानते हैं. हाल की एशेज सीरीज (Ashes 2019) इंग्लैंड में चल रही है जिसका दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में हो रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चोटिल होना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग ने कहा कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाद जाफ्रा आर्चर की गेंदबाजी ने उन्हें 2005 एशेज सीरीज की याद दिला दी

सीरीज के दूसरे टेस्ट में पहला दिन बारिश से रद्द हो गया था. अब केवल एक दिन का खेल बचा है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 96 रन बनाते बनाते चार विकेट गंवा दिए हैं. इंग्लैंड ने रोरी बर्न्स, जेसन रॉय, कप्तान जो रूट, और जो डेनले पवेलियन वापस लौट चुके हैं क्रीज पर बेन स्टोक्स और जोस बटलर मौजूद है. अगर ऑस्ट्रेलिया रविवार को लंच से पहले इंग्लिश पारी समेट देता है तो मैच में नतीजा निकल सकता है.

क्या हुआ था 2005 में

इस मैच में आर्चर के गेंद के बारे में बात करते हुए रिकी पोंटिंग ने 2005 की एशेज सीरीज की बात की. उस एशेज सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीव हारमिसन ने दमदार गेंदबाजी की थी और पॉटिंग, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर को चोटिल कर दिया था. पॉटिंग ने बताया, "वह सुबह बहुत खतरनाक थी और कल कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई. मुझे याद है जब मुझे गेंद लगी तब माइकल वॉन ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि कोई भी पॉटिंग के पास जाकर उसका हाल नहीं पूछेगा. मेरे लिए यह सही था क्योंकि मैं भी उन्हें अपने से दूर रहने के लिए कहता."

Gold from Ricky Ponting, who says last night's Ashes action reminded him of 2005 - and a spell that was "as full-on as it got for me as a player": https://t.co/qjCYjeAo0H #Ashes pic.twitter.com/88XDQHUGWK

— cricket.com.au (@cricketcomau) August 18, 2019