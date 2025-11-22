Guwahati Test: इस दिग्गज को ऋषभ पंत की टेस्ट कप्तानी पर 1% भी शक नहीं, जताया जीत का भरोसा

Rishabh Pant Test Captaincy Debut: धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट के लिए टीम इंडिया स्टैंड-इन कप्तान बनाए गए हैं, क्योंकि रेगुलर टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल फिलहाल चोटिल हैं. इस मैच में पंत पर दबाव होगा, क्योंकि भारत कोलकाता में सीरीज का पहला टेस्ट हार गया था, तब से भारत की लीडरशिप के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने पंत पर भरोसा जताया है.

"चैलेंज से घबराएंगे नहीं"

रिकी पोंटिंग का मानना है कि पंत टेस्ट कप्तानी की चुनौती से नहीं घबराएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी भारत की कप्तानी की है, भले ही एक अलग फॉर्मेट में और पिछले 4 से 5 सीजन से IPL में रेगुलर कप्तानी कर रहे हैं. ICC रिव्यू पर पोंटिंग ने कहा, "किसी कामचलाऊ कप्तान के तौर पर आकर उसकी जगह लेना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप कुछ दिन पहले ही टेस्ट मैच हारे हों."

इस IPL टीम में साथ थे पोटिंग और पंत

पोंटिंग ने आगे कहा, "ऋषभ अब टेस्ट मैच के काफी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं. मुझे लगता है कि विकेटकीपर होने से शायद यह देखने में मदद मिलती है कि खेल कैसे बदल रहा है और खेल में क्या हो रहा है." पोंटिंग ने पहले भी 2021, 2022 और 2024 में 3 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए कोच-कप्तान के तौर पर पंत के साथ काम किया है और विकेटकीपर-बल्लेबाज को एक खिलाड़ी और एक लीडर के तौर पर बढ़ते देखा है. उन्होंने कहा कि ये मौका उन पर हावी नहीं होगा क्योंकि IPL ने भारतीय खिलाड़ियों को भीड़, ध्यान और जांच के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किया है.

'संभाल लेंगे पंत'

पोंटिंग ने आगे कहा, “पिछले कुछ सालों से उन्होंने IPL लेवल पर अच्छा किया है, जाहिर है उससे पहले दिल्ली (कैपिटल्स) में भी किया था. मुझे लगता है कि वो इसे ठीक से संभाल लेंगे. ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर वो कप्तान के तौर पर, या एक बैटर के तौर पर अपने खेलने का स्टाइल बदलते हैं तो वो कप्तान के तौर पर कैसे खेलते हैं.”

“मुझे लगता है कि वो इस मौके को ठीक से संभाल लेंगे. मुझे लगता है कि एक चीज जिसके बारे में शायद इन तथाकथित युवा भारतीय खिलाड़ियों के बारे में अब ज्यादा बात नहीं की जाती है, वो ये है कि जब वे टेस्ट मैच में भारत के लिए खेलने या अपनी टीम को लीड करने का कदम उठाते हैं, तो उन्हें IPL से वो शानदार अनुभव मिलता है.

भारत को जीतना जरूरी

“IPL शायद इनमें से कई लोगों के लिए टेस्ट मैच जितना ही बड़ा है क्योंकि आईपीएल गेम में भीड़ और पैनी नजर होती है. पोंटिंग ने कहा, "मुझे लगता है कि आज के खिलाड़ी इसके लिए और लीडरशिप रोल और हालात की गंभीरता के लिए 15 साल पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा तैयार हैं. इसलिए मुझे लगता है कि ऋषभ इसे ठीक से संभाल लेंगे," उन्होंने उम्मीद जताई क्योंकि भारत को जीतना जरूरी है.

क्या गुवाहाटी फतह होगा?

भारत अपने घर पर पिछले 6 टेस्ट में से चार हार चुका है और हेड कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप में टीम मैनेजमेंट पर नजर रहेगी, क्योंकि दो बार की WTC फाइनलिस्ट टीम ने नए सिस्टम में 18 में से नौ टेस्ट हारे हैं. साउथ अफ्रीका गुवाहाटी में भारत को वाइटवॉश करने के लिए बेताब होगा, जबकि मेजबान टीम का मकसद प्रोटियाज को माकूल जवाब देना होगा.