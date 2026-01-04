Advertisement
Ashes 2027 के लिए रिकी पोंटिंग ने चुना Australia squad, 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, खूंखार खिलाड़ी करेगा कप्तानी

Ricky Ponting Picked Australia Team for Ashes 2027: अगली एशेज सीरीज 2027 में होगी, जिसके लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया टीम चुन ली है. टीम में ज्यादा बदलाव तो नहीं हैं, लेकिन 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री जरूर हुई है.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:28 PM IST
Australia squad

Ricky Ponting Picked Australia Team for Ashes 2027: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 की धूम है. 4 मैच पूरे हो चुके हैं और आखिरी मुकाबला सिडनी में चल रहा है. आखिरी टेस्ट 4 जनवरी यानी आज से ही शुरू हुआ है. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर चुकी है. दोनों देशों के बीच होने वाली ये सीरीज टेस्ट क्रिकेट की सबसे पुरानी और रोमांचक लड़ाई मानी जाती है. हर 2 साल में यह सीरीज खेली जाती है. अगली एशेज सीरीज 2027 में इंग्लैंड की सरजमीं पर होगी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर रहे रिकी पोंटिंग ने अभी से ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड चुन लिया है. उन्होंने मौजूदा टीम में सिर्फ 2 नए खिलाड़ी जोड़े हैं.

रिकी पोंटिंग ने अगली एशेज सीरीज के लिए जो टीम चुनी है, उसकी कमान पैट कमिंस ही संभालते दिखेंगे. टीम में बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन को रखा गया है. विकेटकीपर के तौर पर एलेक्स कैरी और जोश इंग्लिस को जगह मिली है. नाथन लायन और टॉड मर्फी मुख्य स्पिनर हैं. ऑलराउंडर के तौर पर ब्यू वेब्स्टर और कैमरन ग्रीन का नाम है. दो नए खिलाड़ी कैंपबेल केलावे और ओलिवर पीक भी हैं, जबकि तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क, झाय रिचर्डसन और पैट कमिंस को रखा गया है.

इन 2 नए खिलाड़ियों को जगह दी

रिकी पोंटिंग ने अगली एशेज सीरीज के लिए जो टीम चुनी है, उसमें 2 नए खिलाड़ियों को जगह मिली है. इनमें पहला नाम 23 साल के कैंपबेल केलावे का है, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में विक्टोरिया के लिए खेलते हैं. बाएं हाथ का यह बैटिंग ऑलराउंडर 39 फर्स्ट क्लास मैचों में 3 शतक और 12 फिफ्टी के दम पर 2143 रन बना चुका है. लिस्ट ए के 15 मैचों में 32.84 की औसत से 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 427 रन बनाए हैं.

दूसरा नाम ओलिवर पीक का है, जो ऑस्ट्रेलिया के उभरते सितारे हैं. 19 साल का यह क्रिकेटर बाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है और लेग ब्रेक गेंदबाजी भी कर सकता है. अब तक 10 फर्स्ट क्लास मैचों में 26.62 की औसत से 426 रन बना चुका है.

2027 के लिए Ricky Ponting ने चुना Australia squad

पैट कमिंस (कप्तान), एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), स्कॉट बोलैंड, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, कैंपबेल केलावे, मिचेल स्टार्क, झाय रिचर्डसन, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, टॉड मर्फी, स्टीव स्मिथ, नाथन लायन, ब्यू वेब्स्टर और ओलिवर पीक शामिल हैं.

