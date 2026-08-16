'शर्मनाक...', पहले बांग्लादेश के हाथों बेइज्जत हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम, अब पोंटिंग ने जख्मों पर छिड़का नमक

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हाथों अपने ही देश में खुद के ही मैदान पर बेइज्जत होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की चौतरफा आलोचना हो रही है. बांग्लादेश ने रविवार को इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया. मेहमान टीम ने इस जीत के साथ ही कंगारुओं के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त से मकाय के ग्रेट बैरियर रीफ एरीना मैदान पर खेला जाएगा.
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की है. बांग्लादेश ने यह कारनामा सिर्फ तीन मैचों में कर दिखाया, जिससे वह सबसे कम टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल करने वाली एशियाई टीम बन गई. बांग्लादेश ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला मैच 7 टेस्ट मैचों में जीता था. भारत को ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत 12वें मैच में मिली थी. श्रीलंका अब तक ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 15 मैचों में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है.
पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले तो बांग्लादेश के हाथों अपने ही मैदान पर बेइज्जत हुई और अब पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग ने उसके जख्मों पर नमक छिड़का है. रिकी पोंटिंग के अलावा मैथ्यू हेडन ने भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की आलोचना की है. रिकी पोंटिंग और मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में बदलाव की मांग की है. रिकी पोंटिंग ने 'चैनल 7' से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस हार को 'बहुत शर्मनाक हार' बताया और कहा कि इस नतीजे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को फिर से तैयार करना चाहिए.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा, 'देखिए, मैं बदलाव करने का पक्षधर नहीं हूं. एक कप्तान या खिलाड़ी के तौर पर, मैं हमेशा टीम को एकजुट रखना चाहता था.' पोंटिंग ने जोर देकर कहा कि पहले वे बड़े बदलावों की वकालत करने से हिचकिचाते थे, लेकिन उनका मानना है कि सीरीज से पहले ही ऐसे संकेत मिल चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया नए खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर सकता है.'
रिकी पोंटिंग ने कहा, 'जब तक स्थिति बहुत खराब नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी को बाहर करने की बात नहीं करता, लेकिन डार्विन में आने से पहले ही मुझे पता था कि अगर ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट अपनी टीम में ओपनर या नंबर-3 बल्लेबाज को बदलती भी है, तो उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन डार्विन में इस हार के बाद अब मुझे लगता है कि टीम में बदलाव जरूर होने चाहिए.'
मैथ्यू हेडन ने भी ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव की मांग की है और सुझाव दिया कि सैम कोंस्टस और मैट रेनशॉ को टीम में वापस लाया जाना चाहिए. मैथ्यू हेडन का मानना है कि ट्रैविस हेड को ओपनिंग करने के बजाय बैटिंग ऑर्डर में नीचे आना चाहिए, साथ ही उन्होंने नंबर 5 पर एलेक्स कैरी की जगह पर भी सवाल उठाए. हेडन ने कहा, 'ओपनिंग हेड की सबसे अच्छी पोजिशन नहीं है. मुझे लगता है कि उनकी सबसे अच्छी पोजिशन नंबर 5 ही है. मुझे एलेक्स कैरी का नंबर 5 पर आना पसंद नहीं है.'