T20 WC 2026 से पहले फॉर्म में लौटेगा डबल सेंचुरियन.. पोंटिंग ने किया सपोर्ट, कहा- मैंने बहुत कोचिंग दी है..

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इन दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उनके करियर पर तलवार लटकी नजर आ रही है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले रिकी पोंटिंग ने मैक्सवेल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वह खराब फॉर्म से उबरकर T20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आ जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने ग्लेन मैक्सवेल को खराब फॉर्म से उबरने और अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया है, भले ही बिग बैश लीग (BBL) में उनका प्रदर्शन खराब रहा हो.

कैसा रहा मैक्सवेल का प्रदर्शन?

मैक्सवेल ने मेलबर्न स्टार्स के लिए सिर्फ 76 रन बनाए, जिनका औसत 15.20 रहा और उन्होंने दो विकेट लिए. साथ ही BBL में कई कैच भी छोड़े. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज से आराम दिया गया है, लेकिन वह 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले श्रीलंका में टीम में शामिल हो जाएंगे. पोंटिंग ने बताया कि इस तरह से कमबैक करने के लिए प्लेयर को किस तरह के जोश की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले पोंटिंग?

पोंटिंग ने कहा, 'वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसा किया है. मैंने उन्हें बहुत कोचिंग दी है और यह समझना बहुत मुश्किल है कि उनके साथ क्या होने वाला है क्योंकि वह एक हफ्ते तक सबसे अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं और फिर मैदान पर आकर कुछ नहीं कर पाते. वह किसी मैच से पहले दुनिया का सबसे खराब हफ्ता बिता सकते हैं और फिर मैदान पर आकर कुछ कमाल कर सकते हैं.'

ये भी पढ़ें.. 4 T20 मुकाबलों के बाद कैसी है भारत और न्यूजीलैंड की ICC रैंकिंग?

क्या ड्रॉप हो जाएंगे मैक्सवेल?

पोंटिंग ने आगे कहा, 'अगर जोश कम होने लगता है, तो उसे ढूंढना और वापस लाना मुश्किल होता है. लेकिन अगर कोई चीज़ उसे वापस ला सकती है, तो वह वर्ल्ड कप है. पिछले वर्ल्ड कप में उनके कुछ बहुत ही शानदार पल रहे हैं और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वह अगले कुछ हफ़्तों में कुछ और ऐसे पल दे पाएंगे. आप अभी उन्हें फॉर्म के आधार पर नहीं चुन सकते क्योंकि उस टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने BBL में अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन वे उन्हें उनके अनुभव और शायद परिस्थितियों के कारण भी चुनेंगे. उन्हें शायद बहुत अधिक स्पिन गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा और वह खुद भी गेंदबाज़ी करने का विकल्प देंगे. उनके पास कुछ आसान मैच हैं और शायद यही उन्हें फॉर्म में आने के लिए चाहिए.'