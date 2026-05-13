मुंबई इंडियंस में दरार! टीम को छोड़ हार्दिक पांड्या ने अकेले उठाया बड़ा कदम, हैरान हो गए फैंस

IPL 2026 Mumbai Indians: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म हो चुका है. कप्तान हार्दिक पांड्या की चोट ने टीम की मुश्किलें बढ़ाई हैं. इसी बीच हार्दिक टीम को छोड़ अकेले नेट प्रैक्टिस करते नजर आए हैं. इसने सबको हैरान कर दिया है.
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IPL 2026 Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का सीजन बेहद सुस्त और निराशाजनक रहा है. टूर्नामेंट में अब तक आठ हार झेलने के बाद मुंबई की टीम नॉकआउट चरण की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है. सीजन की अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम केवल तीन जीत हासिल कर पाई है. वह वर्तमान में -0.585 के नेट रन रेट और छह अंकों के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर बनी हुई है. खराब प्रदर्शन के कारण टीम में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है. सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हुई कि टीम के कई खिलाड़ी एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे.
मुंबई इंडियंस का संकट सीजन के बीच में तब और गहरा गया जब यह खबर आई कि कप्तान हार्दिक पांड्या को 'बैक स्पैम' (पीठ में खिंचाव) की समस्या हो गई है. इस चोट के कारण पांड्या पिछले दो महत्वपूर्ण मैचों में नहीं खेल पाए. इनमें 4 मई को लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) और 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ हुए मुकाबले शामिल थे. उनकी अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव ने टीम की कप्तानी संभाली.
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सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वायरल वीडियो ने हार्दिक की चोट पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. इस वीडियो में पांड्या रिलायंस की एक सुविधा में अकेले नेट प्रैक्टिस करते नजर आए, जहाँ वे बिना किसी परेशानी या दर्द के बड़े शॉट लगाते दिखे. इस वीडियो ने फैंस के बीच उनके पंजाब के खिलाफ मैच में लौटने की उम्मीदें जगा दी हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी उपलब्धता पर अब भी संदेह बना हुआ है.
Hardik pandya practicing in the nets. He just put a stop on alll the rumours pic.twitter.com/AjG8Fg9gW9
— Gagan Choudhary (@trigguuuu) May 12, 2026
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10 मई को RCB के खिलाफ मिली हार के बाद मुंबई के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने हार्दिक की फिटनेस पर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने बताया कि हार्दिक की पीठ की समस्या अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और मेडिकल टीम लगातार उन पर काम कर रही है. जयवर्धने ने कहा, ''हार्दिक को पीठ की समस्या थी जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है. हम बिना पूरी जानकारी के कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उनकी वापसी दिन-प्रतिदिन के आधार पर तय होगी.''